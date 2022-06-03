«Проблемы с вывозом зерна из Украины не существует». Путин предложил Киеву экспортировать зерно через Беларусь или захваченные Москвой порты

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Владимир Путин назвал «блефом» сообщения о том, что Россия мешает вызову зерна из Украины, тем самым создавая продовольственный кризис.

Как заявил президент РФ в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться еще до российской «спецоперации» в Украине, а именно в 2020 году «в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции».

Мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы.

Путин назвал несколько способов для экспорта зерна. Во-первых, Украина может использовать подконтрольные порты Николаева и Одессы, только для этого должна разминировать подходы к ним. «Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, чтобы предпринять какие-то атаки с моря», — добавил он.

Кроме того, он предложил без каких-либо условий использовать порты Бердянска и Мариуполя, захваченные Россией после начала войны. «Мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение», — подчеркнул Путин.

Также можно вывозить зерно по Дунаю, через Венгрию, Румынию или Польшу, отметил он. Однако самый простой и дешевый вариант, по словам Путина, — вывоз зерна через Беларусь. Но для этого надо снять введенные против Беларуси санкции, добавил Путин.

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