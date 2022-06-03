Война Сотый день

Китай хочет расширить помощь России, но не попасть при этом под действие санкций

Как рассказали The Washington Post источники в госструктурах США и Китая, власти России последние недели все более активно просят Пекин об экономической поддержке. Обсуждение этого вопроса один из китайских источников назвал «напряженным».

Источники отказались сообщить, что именно просит Россия у Китая, но один из собеседников заявил, что речь, в частности, идет о подтверждении «торговых обязательств», которые страны взяли на себя перед войной в Украине. Кроме того, по его словам, Россия просит о мерах финансовой и технологической поддержки, которые подпадают под санкции, введенные США и рядом других стран. Оружие и боеприпасы российские власти не запрашивают.

По данным источников издания, глава КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы оказать России финансовую помощь, но без нарушения санкций. «Это будет непросто, — заявил изданию высокопоставленный американский чиновник. — И этого будет недостаточно с российской точки зрения».

Китай, по его словам, пытается одновременно «быть с Россией, публично демонстрировать нейтралитет и не подвергаться финансовому риску». «Многие из этих целей противоречат друг другу. Трудно достичь их одновременно», — отметил он.

Власти КНР пытаются найти другие способы оказать поддержку России, отметили источники, например, проводя совместные военные учения.

Власти Китая, отмечает The Washington Post, не ожидали, что война будет продолжаться так долго. Пекин ясно дал понять Москве, что окончание боевых действий даст Китаю свободу действий для противостояния санкциям и укрепления деловых связей с Россией, что особенно важно на фоне ухода с российского рынка иностранных компаний.