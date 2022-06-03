Война Сотый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 2 июня можно прочитать тут.
Главные новости последних часов:
- Washington Post: Китай хочет расширить помощь России, но не попасть при этом под действие санкций.
- Минобороны Великобритании: Россия, вероятно, в течение двух недель захватит всю территорию Луганской области.
- США включили в санкционные списки еще 70 российских компаний.
- Российские военные вывезли с Чернобыльской АЭС оборудование на 135 миллионов долларов, утверждают украинские официальные лица.
- Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России.
- Агентство Anadolu сообщило, что Россия, Украина, Турция и ООН подготовили «дорожную карту» для обеспечения выхода судов с зерном из украинских портов.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Минобороны Великобритании — о 100 днях войны
- Российским войскам не удалось достичь своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров управления государством. Благодаря упорному сопротивлению украинцев и неспособности захватить аэродром Гостомель в первые 24 часа наступление было отражено. После провала первоначального плана из-за ошибок при планировании и плохого тактического исполнения Россия изменила концепцию и сосредоточилась на Донбассе.
- Сейчас Россия добивается тактического успеха на Донбассе. Российские войска набрали и сохраняют темп и, по всей видимости, удерживают инициативу на этом направлении. Россия контролирует более 90% Луганской области и, вероятно, возьмет ее под полный контроль в ближайшие две недели. Россия добилась этих недавних тактических успехов за счет значительных затрат ресурсов и концентрации сил и средств на одном направлении. Пространства для маневра или наступления на других фронтах у росийских сил сейчас нет, все они перешли к обороне.
- По сравнению с первоначальным планом России, ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того, чтобы Россия добилась какого-либо успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции в человеческие и материальные ресурсы, и, вероятно, значительно больше времени.
Во время войны информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно оперативно проверить.
Китай хочет расширить помощь России, но не попасть при этом под действие санкций
Как рассказали The Washington Post источники в госструктурах США и Китая, власти России последние недели все более активно просят Пекин об экономической поддержке. Обсуждение этого вопроса один из китайских источников назвал «напряженным».
Источники отказались сообщить, что именно просит Россия у Китая, но один из собеседников заявил, что речь, в частности, идет о подтверждении «торговых обязательств», которые страны взяли на себя перед войной в Украине. Кроме того, по его словам, Россия просит о мерах финансовой и технологической поддержки, которые подпадают под санкции, введенные США и рядом других стран. Оружие и боеприпасы российские власти не запрашивают.
По данным источников издания, глава КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы оказать России финансовую помощь, но без нарушения санкций. «Это будет непросто, — заявил изданию высокопоставленный американский чиновник. — И этого будет недостаточно с российской точки зрения».
Китай, по его словам, пытается одновременно «быть с Россией, публично демонстрировать нейтралитет и не подвергаться финансовому риску». «Многие из этих целей противоречат друг другу. Трудно достичь их одновременно», — отметил он.
Власти КНР пытаются найти другие способы оказать поддержку России, отметили источники, например, проводя совместные военные учения.
Власти Китая, отмечает The Washington Post, не ожидали, что война будет продолжаться так долго. Пекин ясно дал понять Москве, что окончание боевых действий даст Китаю свободу действий для противостояния санкциям и укрепления деловых связей с Россией, что особенно важно на фоне ухода с российского рынка иностранных компаний.
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что бои в Северодонецке продолжаются, а населенные пункты региона находятся под обстрелом.
Российские войска, по его словам, наносят удары по гражданской инфраструктуре. «Только в Северодонецке, где идут бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске — два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части», — написал Гайдай в телеграме, добавив, что артиллерийским обстрелам также подверглись Боровское и Устиновка, а по населенному пункту Мирная Долина российские войска нанесли авиаудар ракетами.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Министерство торговли США расширило экспортные санкции в отношении России
Под новые ограничения попали 70 российских организаций, среди которых холдинговая компания «Ак Барс», акционерное общество «Рубин», «Газпром нефть шельф», Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, ОКБ имени Яковлева, «Воентелеком».
Война идет ровно сто дней. Эти сто дней изменили жизни миллионов людей. «Медуза» попросила читателей вспомнить последний мирный день — 23 февраля 2022 года. И написать себе письмо в прошлое. Мы получили больше тысячи писем. Вот лишь некоторые из них.
Ресторанный бизнес в Москве, не успевший до конца восстановиться после ковидных ограничений, ждет новый кризис — из-за войны и санкций, пишет «Коммерсант».
Из-за осложнившегося импорта продуктов и снижения потока посетителей по итогам 2022 года число новых открытий ресторанов в центре Москвы сократится до 20%, прогнозируют эксперты, опрошенные изданием.
В 2021 году, когда ресторанный бизнес начал восстанавливаться после пандемии, в центре появились 125 новых заведений, что соответствовало уровню 2019 года. С начала текущего года открылось всего 25 новых ресторанов, подсчитали в компании Knight Frank Russia.
Также эксперты отмечают, что вместо ресторанов с авторской кухней, которые начали активно появляться после прихода в Москву гида «Мишлен», концепция новых заведений, скорее всего, будет низкобюджетной. Рестораторы, пишет «Коммерсант», теперь стараются ориентироваться на меньшее количеством ингредиентов в блюдах, чтобы не испытывать сложностей с поставками.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- В Донбассе российские войска продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии соприкосновения.
- В центральной части Северодонецка продолжаются бои.
- На Попаснянском направлении отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии потеряли по меньшей мере 50% личного состава, вооружения и техники.
- Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам военнослужащих от участия в боевых действиях.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
3 июня — сотый день войны. За более чем три месяца российские войска не смогли закрепиться в Киевской области, однако им удалось оккупировать Херсонскую и Запорожскую области. В середине весны власти РФ объявили о втором этапе «спецоперации», задача которого— победа в «битве за Донбасс», однако достичь ее к началу лета вооруженные силы России не смогли.
Все это время армия Украины не только обороняла территории, но и совершала контрнаступления.
О том, и как прошли сто дней войны для Украины и ее вооруженных сил «Медуза» поговорила с военным экспертом украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем.
Здравствуйте! Мы начинаем новую трансляцию, в которой будем следить за всем происходящим в Украине, где уже сотый день продолжается война, и вокруг нее. Спасибо, что вы с нами.