Война Девяносто девятый день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 1 июня можно прочитать тут.

Главные новости последних часов:

ProtonMail заявил о вероятных попытках блокировки VPN-сервиса в России.

Власти Сумской, Одесской, Львовской и Харьковской областей сообщили об обстрелах.

Российские войска захватили около 80% Северодонецка, включая восточные кварталы, сообщил глава Луганской обладминистрации.

Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Он включает РСЗО Himars.

Киев заверил Вашингтон, что не будет использовать американские РСЗО против целей на территории России, сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Бесплатный фотобанк Pixabay объявил о прекращении работы в России.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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