Война Девяносто девятый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 1 июня можно прочитать тут.
Главные новости последних часов:
- ProtonMail заявил о вероятных попытках блокировки VPN-сервиса в России.
- Власти Сумской, Одесской, Львовской и Харьковской областей сообщили об обстрелах.
- Российские войска захватили около 80% Северодонецка, включая восточные кварталы, сообщил глава Луганской обладминистрации.
- Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Он включает РСЗО Himars.
- Киев заверил Вашингтон, что не будет использовать американские РСЗО против целей на территории России, сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен.
- Бесплатный фотобанк Pixabay объявил о прекращении работы в России.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Поставки дальнобойного оружия США угрожают территории РФ и требуют демилитаризации Украины на «глубину» гораздо большую, чем Донбасс, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые публично прокомментировала российского вторжение в Украине
Меркель назвала происходящее «варварской войной», которой необходимо как можно скорее положить конец. Она также заявила, что солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживает право украинцев защищать свою страну.
Также Меркель особо отметила, , что в ходе вторжения пострадали мирные жители. «Пример этого ужаса — Буча», — сказала она. Помимо этого бывшая канцлер подчеркнула, что во время войны членам Евросоюза особенно важно проявить единство, и сказала, что поддерживает усилия действующих властей Германии направленные на то, чтобы остановить войну.
Как отмечают немецкие СМИ, о политике в отношении России, которую Меркель проводила на посту канцлера, не было сказано ни слова.
Очередному обстрелу Харьковская область подверглась в ночь на 2 июня, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в Салтовке удар был нанесен по школе, погибла женщина, еще один человек получил ранение. Всего за сутки в Харьковской области были ранены восемь мирных жителей, заявил он.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Харьковская область по-прежнему частично занята российскими войсками. Вот как выглядит жизнь в одном из оккупированных населенных пунктов в окрестностях Харькова (его название не сообщается). Из-за обстрелов люди вынуждены жить в подземных убежищах. Фотографии сделаны 1 июня.
Ракетному обстрелу в ночь на 2 июня подверглась и Львовская область, заявил глава региона Максим Козицкий.
По его словам, четыре крылатые ракеты были выпущены из акватории Черного моря. Удары были нанесены по объектам железнодорожной инфраструктуры в Стрыйском и Самборском районах. Ранены пять человек. Нарушен график движения поездов.
Минобороны РФ ранее заявляло, что наносит удары по железнодорожным узлам на территории Украины, через которые идут поставки вооружений.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- Россия взяла под контроль большую часть Северодонецка. Главная дорога в «Северодонецкий котел», вероятно, остается под украинским контролем, но Россия продолжает добиваться устойчивого локального превосходства, чему способствует высокая концентрация артиллерии. Российские войска в ходе штурма Северодонецка понесли потери.
- Российским войскам крайне важно форсировать реку Северский Донец, чтобы продолжить движение дальше — в Донецкую область. Потенциальные места пересечения реки — между Северодонецком и соседним Лисичанском, а также вблизи недавно захваченного Лимана. В обоих местах линия реки, вероятно, все еще остается под контролем украинских сил, которые разрушили мосты через реку.
- Вероятно, России потребуется, по крайней мере, короткая тактическая пауза, чтобы подготовиться к переправам через реку и последующему продвижению вглубь Донецкой области, где украинские вооруженные силы заняли оборону. Однако пауза может привести к тому, что российские войска замедлят темпы продвижения, которые они демонстрировали последнюю неделю.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Относитесь к ней с осторожностью.
Представители самопровозглашенной ДНР утверждают, что на подконтрольной им территории находятся около 8 тысяч пленных украинских военных.
Сколько из них получит статус обвиняемых, станет ясно ближе к проведению трибунала, рассказала РИА Новости глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о ракетном обстреле. По его словам, по территории Краснопольской громады с российского самолета были выпущены три ракеты.
В результате обстрела, написал Живицкий в телеграме, полностью разрушен жилой дом, пострадали как минимум три человека.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в свою очередь, располагает данными о 267 погибших во время войны детях. Всего, по данным, собранным ООН на 1 июня, в Украине с начала войны погибли 4149 человек. Подчеркивается, что речь идет лишь о подтвержденных ООН фактах гибели, а реальное число жертв гораздо больше.
С начала войны в Украине погиб 261 ребенок, еще 460 детей получили ранения. Такие данные утром 2 июня публикует Генпрокуратура Украины.
Российские компании собираются делать запчасти для иностранных самолетов
Росавиация, пишут «Ведомости», в апреле — мае выдала пяти российским компаниям сертификаты разработчика авиатехники. Их получили: ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics (входит в группу S7), Уральский завод гражданской авиации, «Авиационные инженерные решения» и институт авиационного приборостроения «Навигатор». Еще ряд компаний, в том числе «А-техникс» группы «Аэрофлот», по данным источников издания, подали заявки на такие сертификаты.
Сертификация дает компаниям право разрабатывать авиационные компоненты, сообщил изданию эксперт НИУ ВШЭ Федор Борисов. По его словам, это нужно, чтобы иметь возможность в будущем выпускать какие-то узлы и соединения на замену иностранным.
Для данных компаний это будет первым шагом, чтобы в дальнейшем начать выпускать аналоги комплектующих для самолетов иностранного производства, а также для российских моделей, в которых используются иностранные комплектующие.
Однако пока речь идет о производстве в основном предметов интерьера. Как рассказали изданию в компании «Авиационные инженерные решения», получившей сертификат, они собираются заняться выпуском запчастей для пассажирской кабины, кресел, кухонных отсеков, туалетных модулей и грузовых отсеков.
Санкции, введенные в отношении России из-за вторжения в Украину, включают в себя запрет на поставки запчастей и комплектующих для самолетов. Bloomberg в мае писал, что, по прогнозу, «Аэрофлоту» из-за дефицита запчастей через три месяца придется начать разбирать свои самолеты, чтобы поддерживать флот в работоспособном состоянии.
Пользователи в России столкнулись с трудностями при подключении к VPN-сервису Proton. Вероятно, его пытаются блокировать
В сообщении, опубликованном на сайте ProtonMail, говорится, что, вероятно, это российские интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям. В этом случае, признают в ProtonMail, устранить проблему не удастся, но будут предприняты попытки обойти блокировку.
«Медиазона» пишет, что трудности с доступом также возникли у клиентов сервиса Lantern. Кроме того, пользователи твиттера сообщили о невозможности подключения к Outline VPN.
Одесса утром 2 июня, вероятно, подверглась ракетному обстрелу. Представители местных властей подтвердили, что в городе была объявлена воздушная тревога и напомнили, что нельзя сообщать о ракетных обстрелах, пока их не подтвердят власти.
Ранее, пишет «Политика Страны», очевидцы сообщали о взрывах в городе, которые произошли около 6 утра.
Через три дня после нападения России на Украину канцлер Германии Олаф Шольц объявил о коренных переменах, которые ждут его страну: Германия отгораживается от России по всем направлениям и, не надеясь на НАТО, вооружается до зубов.
Спустя три месяца стало понятно, что и разрыв с Россией осуществить сложнее, чем казалось, и с созданием самой большой армии Европы тоже могут возникнуть проблемы.
Однако, похоже, Германия перешла точку невозврата — ей предстоит заново придумать себя и свою новую роль в мире.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Россия продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.
- На Донецком направлении российские войска продолжают обстреливать позиции сил ВСУ вдоль всей линии соприкосновения из минометов и артиллерии.
- Идет штурм Северодонецка и Камышевахи.
- Противник продолжает использовать сеть гражданских лечебных учреждений на временно оккупированных территориях для лечения раненых.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за происходящим в Украине и вокруг нее. Спасибо, что вы с нами.