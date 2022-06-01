Война Девяносто восьмой день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 31 мая можно прочитать тут.

Главные новости последних часов:

Байден анонсировал передачу Украине современных ракетных систем. По данным СМИ, это M142 HIMARS с радиусом действия около 80 километров.

Зеленский заявил, что на поле боя ежедневно погибают от 60 до 100 украинских солдат.

Российские войска контролируют большую часть Северодонецка, сообщил руководитель Луганской области Сергей Гайдай. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении «тотальной зачистки» города.

Немецкий концерн Uniper — основной импортер российского газа в Германии — заплатил «Газпрому» по новой схеме с расчетами в российских рублях.

Почти все крупные страны ЕС против статуса Украины как кандидата в Евросоюз, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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