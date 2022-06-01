Война Девяносто восьмой день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 31 мая можно прочитать тут.
Главные новости последних часов:
- Байден анонсировал передачу Украине современных ракетных систем. По данным СМИ, это M142 HIMARS с радиусом действия около 80 километров.
- Зеленский заявил, что на поле боя ежедневно погибают от 60 до 100 украинских солдат.
- Российские войска контролируют большую часть Северодонецка, сообщил руководитель Луганской области Сергей Гайдай. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении «тотальной зачистки» города.
- Немецкий концерн Uniper — основной импортер российского газа в Германии — заплатил «Газпрому» по новой схеме с расчетами в российских рублях.
- Почти все крупные страны ЕС против статуса Украины как кандидата в Евросоюз, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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США передадут Украине ракетные системы дальнего радиуса действия, о которых давно просил Киев. Как рассказал СМИ неназванный высокопоставленный американский чиновник, в новый пакет помощи войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы (M142 HIMARS) с боеприпасами, которые позволят украинцам запускать ракеты примерно на 80 километров.
Владимир Зеленский оценил ежедневные потери украинской армии
«Ситуация очень сложная. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою», — заявил президент Украины в интервью американскому изданию Newsmax.
Зеленский назвал Украину «оборонительным периметром» и «физическим барьером» перед российской агрессией.
Пожар в зернохранилище после обстрела под городом Бахмут в Донецкой области, 31 мая
Украина является четвертым в мире производителем зерновых. После начала войны страна не может экспортировать свои запасы продовольствия, что создает предпосылки для глобального продовольственного кризиса. По оценке США, в украинских элеваторах находятся 20 миллионов тонн зерна.
Газета The New York Times опубликовала колонку президента США Джо Байдена о том, что Америка будет и не будет делать в Украине.
Вот ключевые цитаты из нее:
- Цель Америки проста. Мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, способную защититься от дальнейшей агрессии.
- Мы продолжим сотрудничество с нашими союзниками и партнерами по санкциям против России, самым жестким из когда-либо введенных в отношении крупной экономики. Мы продолжим поставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы. Мы направим еще миллиарды долларов в виде финансовой помощи Украине, как это санкционировано Конгрессом.
- Мы также продолжим укреплять восточный фланг НАТО силами и средствами Соединенных Штатов и других союзников.
- Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Несмотря на то, что я не согласен с господином Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения в Москве.
- До тех пор, пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские силы. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами.
- Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия. В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что у России есть намерение применить ядерное оружие на Украине, хотя ее периодическое размахивание ядерной дубинкой само по себе опасно и предельно безответственно. Позвольте мне внести ясность: любое применение ядерного оружия в любом масштабе в этом конфликте было бы совершенно неприемлемо как для нас, так и для остального мира и повлекло бы за собой серьезные последствия.
- Владимир Путин не ожидал от нас такой степени единства. Он ошибался. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы изменим позицию или в наших рядах появится раскол — он тоже ошибается.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Донецком направлении подразделения противника при поддержке авиации сосредотачивают основные усилия на наступлении. Враг производит огневое поражение вдоль линии столкновения из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО. Также провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе Купянска для восстановления логистики железнодорожной веткой Купянск — Лиман.
- На Лиманском направлении россияне усилили подразделения и перегруппировали их. При поддержке вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ведут наступление в направлении Лиман — Старый Караван, боевые действия продолжаются.
- На Северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах Северодонецка, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.
- На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения украинских войск с позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нирково.
- За сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак противника, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей. На юге, в Херсонской и Николаевской областях, потери россиян, кроме военной техники, составляют около семидесяти человек.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Здравствуйте! «Медуза» начинает онлайн о 98-м дне войны. Мы продолжаем в прямом эфире следить за событиями в Украине и вокруг нее.