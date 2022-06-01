Байден объявил о поставке в Украину реактивных систем залпового огня. Киев пообещал США не использовать их для ударов по территории РФ

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Президент США Джо Байден подписал распоряжение о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Пакет включает, в частности, реактивные системы залпового огня HIMARS, радиус действия которых составляет несколько сотен километров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев гарантировал Вашингтону: оружие не будет использоваться для нанесения ударов по целям на территории России.

Украинские власти просили о поставках дальнобойных реактивных систем залпового огня на протяжении многих недель. В Белом доме медлили с принятием решения, опасаясь, что такое оружие будет использовано для нанесения ударов по российской территории.

Накануне Байден написал колонку для The New York Times, где подчеркнул, что США и их союзники продолжат поставлять Украине оружие, оказывать санкционное давление на Россию и укреплять восточный фланг НАТО. При этом американский президент повторил, что НАТО не будет воевать с Россией и что США не видят признаков того, что РФ намерена применить ядерное оружие в Украине.

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