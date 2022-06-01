Джо Байден написал колонку о целях США в войне России с Украиной. В ней анонсирована поставка ракетных систем, которые просил Киев

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Президент США Джо Байден написал колонку для The New York Times под названием «Что Америка будет и чего не будет делать в Украине». В ней Байден рассказал о целях США в войне между Украиной и Россией.

Байден заявил, что США уже передали Украине большое количество оружия, «чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать максимально сильную позицию за столом переговоров».

Также Вашингтон предоставит Киеву современные ракетные системы, оговорившись, что США не будут «поощрять Украину или предоставлять ей возможности наносить удары за пределами ее территории».

Президент США заверил, что не будет давить на правительство Украины с целью добиться от него территориальных уступок ради скорейшего завершения войны. По словам Байдена, мирные переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик, потому что «Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины».

Байден добавил, что США и их союзники продолжат поставлять Украине оружие, оказывать санкционное давление на Россию и укреплять восточный фланг НАТО. При этом американский президент повторил, что НАТО не будет воевать с Россией и что США не видят признаков того, что РФ намерена применить ядерное оружие в Украине.

Украинские власти давно просили США о поставке дальнобойных ракетных систем, в частности, M142 HIMARS и М270 MLRS. Но в Белом доме медлили с принятием решения, опасаясь, что такое оружие будет использовано для нанесения ударов по российской территории. Это вызвало «фрустрацию» в Киеве, сообщали в середине мая источники издания Politico.

31 мая источники The Wall Street Journal рассказали, что США планируют предоставить Украине ракетные системы с ракетами, способными поражать цели на расстоянии более 64 километров. Более дальнобойные ракеты не будут поставлены, чтобы избежать риска нанесения ударов по целям в России.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что Киеву и ракет дальностью около 70 километров «хватит с головой». Президент Украины Владимир Зеленский исключил атаку целей на российской территории.

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