Сборная Украины выиграла у Шотландии стыковой матч за попадание на ЧМ-2022. Это первая игра украинцев с начала войны

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Сборная Украины по футболу одержала победу над сборной Шотландии в стыковом матче к ЧМ-2022.

Встреча, проходившая в Глазго, закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Голы у украинцев забили Андрей Ярмоленко (33-я минута), Роман Яремчук (49-я) и Артем Довбик (95-я), у шотландцев — Каллум Макгрегор (79-я).

В итоговом матче за попадание на ЧМ украинцы сыграют со сборной Уэльса 5 июня.

Матч против Шотландии стал первым для украинской сборной с момента вторжения России в Украину. Первоначально встреча должна была пройти 24 марта.

Из-за войны сборная России, которая также должна была бороться за выход на ЧМ в стыковых матчах, была дисквалифицирована.

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