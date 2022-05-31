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Война Девяносто седьмой день

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 30 мая можно прочитать тут.

Главные новости последних часов:

  • ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций. В него войдет отказ от российской нефти, поставляемой через порты.
  • В ДНР объявили о национализации части судов, стоящих в порту Мариуполя.
  • «Газпром» остановил поставки газа в Нидерланды из-за отказа от оплаты в рублях.
  • «Макдоналдс» подал заявку на регистрацию еще трех новых брендов — «Это он», «Точно он» и «Компас».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Рубль дорожает на старте торгов на Мосбирже

Несмотря на то, что Евросоюз согласовал очередной пакет санкций, российская валюта в первые минуты торгов укрепилась к доллару и евро более чем на полтора рубля.

Ежедневная сводка британской разведки

  • Захват Лимана российскими войсками является частью их основных целей, которыми, вероятно, остается окружение Северодонецка и закрытие котла в Луганской области. В Северодонецке продолжаются сильные обстрелы, вероятно, идут уличные бои на окраинах.
  • Наибольшего успеха добиваются подразделения Южной группировки российских войск при поддержке Центральной группировки, наступающей с севера. Россия добилась больших, чем раньше, локальных успехов за счет сосредоточения сил на относительно небольшой территории — и это вынуждает ее идти на риски в других оккупированных регионах.
  • Политическая цель России, вероятно, полностью оккупировать территории Донецкой и Луганской областей. ля этого России нужно будет развить успех за пределами Северодонецка, включая Краматорск и магистральную дорогу М04 Днепр-Донецк.

«Газпром» остановил поставки газа в Нидерланды в связи с отказом перейти на расчеты в рублях.

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В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

В ДНР заявили о национализации торговых судов, стоящих в порту Мариуполя

«Часть судов [которые находились в порту на начало войны] перейдет в юрисдикцию ДНР, соответствующие решения уже приняты. Эти суда будут переименованы», — заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

Таким образом, по словам Пушилина, у ДНР появился собственный торговый флот.

Лисичанск, Луганская область

Aris Messins / AFP / Scanpix / LETA
Aris Messins / AFP / Scanpix / LETA
Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / ZUMA Press / Scanpix / LETA
Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / ZUMA Press / Scanpix / LETA

По Славянску ночью был нанесен ракетный удар, заявил глава Донецкой области Павел Кириленко.

По данным Кириленко, три человека погибли еще шесть получили ранения.

В «Сбере» заявили, что отключение от SWIFT не окажет значительного влияния на банк

Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме.

ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций. Что будет в него входить

  • Запрет на импорт нефти через порты.
  • Отключение «Сбера» от SWIFT.
  • Запрет еще трех крупных российских телеканалов (они пока не названы).
  • Новые персональные санкции.

Привет. Мы продолжаем следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.