Война Девяносто седьмой день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 30 мая можно прочитать тут.
Главные новости последних часов:
- ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций. В него войдет отказ от российской нефти, поставляемой через порты.
- В ДНР объявили о национализации части судов, стоящих в порту Мариуполя.
- «Газпром» остановил поставки газа в Нидерланды из-за отказа от оплаты в рублях.
- «Макдоналдс» подал заявку на регистрацию еще трех новых брендов — «Это он», «Точно он» и «Компас».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Рубль дорожает на старте торгов на Мосбирже
Несмотря на то, что Евросоюз согласовал очередной пакет санкций, российская валюта в первые минуты торгов укрепилась к доллару и евро более чем на полтора рубля.
Ежедневная сводка британской разведки
- Захват Лимана российскими войсками является частью их основных целей, которыми, вероятно, остается окружение Северодонецка и закрытие котла в Луганской области. В Северодонецке продолжаются сильные обстрелы, вероятно, идут уличные бои на окраинах.
- Наибольшего успеха добиваются подразделения Южной группировки российских войск при поддержке Центральной группировки, наступающей с севера. Россия добилась больших, чем раньше, локальных успехов за счет сосредоточения сил на относительно небольшой территории — и это вынуждает ее идти на риски в других оккупированных регионах.
- Политическая цель России, вероятно, полностью оккупировать территории Донецкой и Луганской областей. ля этого России нужно будет развить успех за пределами Северодонецка, включая Краматорск и магистральную дорогу М04 Днепр-Донецк.
«Газпром» остановил поставки газа в Нидерланды в связи с отказом перейти на расчеты в рублях.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
В ДНР заявили о национализации торговых судов, стоящих в порту Мариуполя
«Часть судов [которые находились в порту на начало войны] перейдет в юрисдикцию ДНР, соответствующие решения уже приняты. Эти суда будут переименованы», — заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.
Таким образом, по словам Пушилина, у ДНР появился собственный торговый флот.
Лисичанск, Луганская область
По Славянску ночью был нанесен ракетный удар, заявил глава Донецкой области Павел Кириленко.
По данным Кириленко, три человека погибли еще шесть получили ранения.
В «Сбере» заявили, что отключение от SWIFT не окажет значительного влияния на банк
Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме.
ЕС согласовал новый пакет антироссийских санкций. Что будет в него входить
- Запрет на импорт нефти через порты.
- Отключение «Сбера» от SWIFT.
- Запрет еще трех крупных российских телеканалов (они пока не названы).
- Новые персональные санкции.
Привет. Мы продолжаем следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.