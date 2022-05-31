Лукашенко наградил сотрудников КГБ за участие в «спецоперации на территории Украины». Оказалось, это не та «спецоперация», которую ведет Россия

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Александр Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам КГБ Беларуси, участвовавшим в «спецоперации» в Украине, сообщает «Белта».

«Еще одно мероприятие в рабочем графике Первого — под грифом „совершенно секретно“. Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины», — пишет приближенный к президенту телеграм-канал «Пул первого».

Из сообщения до конца не понятно, о какой именно «спецоперации» в Украине идет речь — имеется ли в виду российское вторжение в страну или это самостоятельная операция белорусских спецслужб.

Обновлено. Вручая награды сотрудникам КГБ, Лукашенко поблагодарил их «за успешное проведение операции по освобождению нескольких десятков белорусских граждан, находившихся фактически в плену на территории Украины», пишет «Белта». Ранее в апреле он рассказывал об операции по спасению белорусских дальнобойщиков в Украине. «Явно не по своей воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи», — сказал Лукашенко на церемонии 31 мая.

Страны Запада ввели санкции в отношении Беларуси за поддержку российского вторжения в Украину. Лукашенко настаивает, что белорусские военные не принимают участия в российской «спецоперации».

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