Президент Франции: ЕС к концу года сократит импорт российской нефти на 92%. Цены на нефть превысили 123 доллара за баррель

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Евросоюза до конца 2022 года сократит импорт российской нефти на 92%.

Такое заявление, сообщают французские СМИ, включая Ouest-France, Макрон сделал на брифинге по итогам саммита ЕС, на котором был согласован шестой пакет санкций в отношении России.

Говоря о возможном эмбарго на поставки российского газа, Макрон заявил, что «ничего не исключено». Он также сообщил, что Евросоюз будет добиваться того, чтобы экспорт украинского зерна, поставки которого пока невозможны из-за блокады портов, был возобновлен.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее 31 мая объявил, что страны-члены ЕС согласовали частичный запрет на импорт российской нефти, который не затронет поставки по трубопроводам. Мишель говорил, что ЕС рассчитывает сократить закупки российской нефти на 90% к концу года.

После того, как стало известно о согласовании шестого пакета санкций ЕС в отношении России, мировые цены на нефть начали расти. Так, нефть Brent на бирже ICE в Лондоне во второй половине дня 31 мая торгуется выше отметки 123 доллара за баррель, подорожав за день более чем на 2%. Это самый высокий показатель за последние два месяца, отмечает BBC News, добавляя, что цены на нефть и газ и так демонстрировали высокие темпы роста из-за войны в Украине и снятия ковидных ограничений.

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