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Страны ЕС согласовали частичный запрет импорта российской нефти. Он не будет распространяться на поставки сырья по трубопроводу

Источник: Шарль Мишель

Главы государств и правительств стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт нефти из России в рамках шестого пакета санкций, сообщил в твиттере глава Евросовета Шарль Мишель.

Согласно договоренностям, ограничения после вступления в силу затронут 75% российского импорта нефти. К концу 2022 года ЕС планирует сократить нефтяной импорт из РФ на 90%, рассказал Мишель.

При этом, как уточнил глава Евросовета, запрет не будет касаться поставок нефти по трубопроводу. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что предложенные нефтяные ограничения не коснутся Будапешта, который выступал против эмбарго.

Кроме того, в рамках шестого пакета ограничений страны ЕС договорились отключить Сбербанк от системы SWIFT, расширить персональный санкционный список, а также запретить работу на территории ЕС еще трех российских государственных СМИ.

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Лидеры стран ЕС несколько недель не могли согласовать шестой пакет санкций против России. Для его одобрения требовалось согласие всех членов блока, однако не все страны были согласны с нефтяным эмбарго.

По оценкам Bloomberg, при нынешних условиях эмбарго Россия может потерять около 22 миллиардов долларов нефтяных доходов в год. Из них 12 миллиардов долларов — это потери от отказа экспорта по северной ветке трубопровода «Дружба» в Польшу и Германию, еще 10 миллиардов долларов — от запрета на морской экспорт, на который приходятся две трети всех российских поставок.

При этом Россия продолжит зарабатывать по шесть миллиардов долларов в год на поставках нефти в Венгрию, Чехию и Словакию, для которых сделали исключение, отмечает агентство.

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