WSJ: в начале марта несколько сотен российских военных были уволены за неисполнение приказов около границы с Украиной

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Несколько сотен российских военных, находившихся на службе в районе границы с Украиной, были уволены 4 марта за неисполнение приказов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на копию документа об увольнении.

Приказ был подписан командиром воинской части, следует из статьи.

Других подробностей газета не приводит. В частности, не уточняется количество уволенных военнослужащих и в каком подразделении они служили. Авторы статьи подчеркивают, что не знают, были ли к ним применены какие-либо еще санкции.

Публикация The Wall Street Journal посвящена отказам российских военнослужащих воевать в Украине.

По оценкам « », счет российских военнослужащих, отказавшихся воевать в Украине, может идти на тысячи. Известно о случаях массовых увольнений сотрудников Росгвардии, отказавшихся участвовать в операциях за границей.

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