В Кабардино-Балкарии 115 росгвардейцев уволили за отказ воевать в Украине. Суд признал такое решение законным
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Гарнизонный военный суд в Нальчике рассмотрел иск 115 бойцов одного из подразделений Росгвардии в Кабардино-Балкарии, которых уволили за отказ воевать в Украине.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, в ходе судебного расследования было установлено, что росгвардейцы «самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы».
Иные обстоятельства не сообщаются, известно лишь, что на росгвардейцев были «составлены протоколы о грубых дисциплинарных проступках», с ними досрочно расторгли контракты.
Суд признал доводы авторов коллективного иска, попытавшихся оспорить досрочное увольнение, несостоятельными и отказал в удовлетворении иска. Решение может быть обжаловано в окружном военном суде.
В конце марта стало известно о 12 бойцах ОМОНа Росгвардии из Краснодара, которые отказались исполнять приказ командира — и не поехали на войну в Украину. Их также уволили.
Сообщалось и о других случаях, когда военные или росгвардейцы отказывались воевать в Украине.