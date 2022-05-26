В Кабардино-Балкарии 115 росгвардейцев уволили за отказ воевать в Украине. Суд признал такое решение законным

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Гарнизонный военный суд в Нальчике рассмотрел иск 115 бойцов одного из подразделений Росгвардии в Кабардино-Балкарии, которых уволили за отказ воевать в Украине.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, в ходе судебного расследования было установлено, что росгвардейцы «самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы».

Иные обстоятельства не сообщаются, известно лишь, что на росгвардейцев были «составлены протоколы о грубых дисциплинарных проступках», с ними досрочно расторгли контракты.

Суд признал доводы авторов коллективного иска, попытавшихся оспорить досрочное увольнение, несостоятельными и отказал в удовлетворении иска. Решение может быть обжаловано в окружном военном суде.

В конце марта стало известно о 12 бойцах ОМОНа Росгвардии из Краснодара, которые отказались исполнять приказ командира — и не поехали на войну в Украину. Их также уволили.

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Сообщалось и о других случаях, когда военные или росгвардейцы отказывались воевать в Украине.

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