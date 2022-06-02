Страницу группы «Порнофильмы» во «ВКонтакте» заблокировали

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Страница группы «Порнофильмы» во «ВКонтакте» заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры, следует из скриншота, выложенного в телеграм-канале коллектива.

На сообщество подписаны более 370 тысяч аккаунтов.

Группа «Порнофильмы» активно выступает против войны России против Украины. Сейчас музыканты участвуют в благотворительном турне в поддержку пострадавших от войны украинцев вместе с украинской группой «Нервы» и российским рэпером .

После начала войны в Украине власти РФ заблокировали большинство СМИ, распространявших отличную от официальной позиции информацию о происходящем. По словам главы Роскомнадзора, ведомство заблокировало более тысячи «ресурсов с украинской националистической пропагандой», а также «свыше 117 тысяч фейков о сути конфликта» и 38 тысяч сообщений с призывами к протестам.

В 2021 году в России признали экстремистской песню «Порнофильмов» «Нищих убивай!», которую музыканты называют комичным по форме произведением от лица представителя элиты, презирающего бедных. Позже решение было отменено, а дело было направлено на новое рассмотрение.

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