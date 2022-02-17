Суд отменил решение о признании экстремистской песни «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы»

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Волгоградский областной суд отменил решение о включении песни «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы» в список экстремистских материалов, сообщает проект «Сетевые свободы».

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции — Дзержинский районный суд Волгограда.

Песня «Нищих убивай!» вышла еще в 2016 году на седьмом студийном альбоме «Порнофильмов» «Русская мечта. Часть II». Минюст внес композицию в список экстремистских материалов 23 ноября 2021 года на основании решения Дзержинского суда Волгограда.

Сама группа узнала о том, что песню «Нищих убивай!» признали экстремистской, из сообщений СМИ. О заседании волгоградского суда музыкантов не уведомляли. Как рассказывали участники «Порнофильмов» «Медузе», «Нищих убивай!» является кавером на песню американской группы Dead Kennedys «Kill The Poor». «Когда мы работали над этой песней, конечно же мы не представляли, что кто-то всерьез будет рассматривать эту песню в суде, проводить какие-то там лингвистические экспертизы и прочее. Песня поется от лица представителя элиты, который в комичной форме выражает гиперболизированное презрение к бедным», — заявили музыканты.

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