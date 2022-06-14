«Когда мы вышли на улицу, я увидел горящие машины. Было похоже, что горит все вокруг» «Би-би-си» нашла новые свидетельства применения кассетных боеприпасов в Харькове

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Взорванная машина в Харькове. 21 апреля 2022 года Felipe Dana / AP / Scanpix / LETA

Журналисты «Би-би-си», побывавшие в Харькове, обнаружили новые свидетельства применения , которые особо опасны для мирных жителей. Правозащитная организация Amnesty International утверждает, что их применяли российские войска.

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Корреспонденты «Би-би-си» побывали в пяти разных местах в жилых районах Харькова, которые подверглись обстрелам, и обнаружили характерные следы взрывов кассетных боеприпасов. Они показали сделанные ими фотографии военным экспертам.

«Это следы от кассетных боеприпасов, это классические признаки. А на одном снимке можно обнаружить остатки оперения стабилизатора от одного из », — сказал старший научный сотрудник отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Марк Хизни.

Жители Харькова рассказали «Би-би-си», как они стали свидетелями обстрелов. По словам 40-летнего Ивана Литвиненко, произошла «серия взрывов, много бомб — одна за другой».

Внезапно я увидел вспышку и услышал первый взрыв. Я схватил дочь и прижал ее к дереву. Жена была метрах в пяти и просто упала.

Осколки попали его супруге Оксане Литвиненко в спину, грудь и живот, пробили легкие и повредили позвоночник. Спустя два месяца она умерла в больнице.

26-летний Даня Волынец рассказал, что при обстреле взрывы были слышны в течение нескольких минут: «Когда мы вышли на улицу, я увидел горящие машины. Было похоже, что горит все вокруг».

Медсестра Татьяна Ахаева во время обстрела стояла около своего дома.

Внезапно начали взрываться как бы петарды, их было много, это было просто везде. Мы бросились на землю и попытались найти укрытие. Сын нашего соседа Артем Шевченко погиб на месте, ему было 16 лет. У него в груди была рана шириной около сантиметра. Его отцу раздробило бедро, в ногу попал осколок.

Татьяна Белова и Елена Сорокина перед обстрелом сидели на скамейке у подъезда. Они попытались укрыться в доме, но снаряд разорвался прямо в подъезде. Белова и еще одна женщина по имени Татьяна погибли. Елена Сорокина потеряла обе ноги, пишет «Би-би-си».

«Многократное применение запрещенных во многих странах кассетных боеприпасов повергает в ужас и является еще одним свидетельством полного пренебрежения к жизням мирных жителей. Российские подразделения, ответственные за эти чудовищные нападения, должны быть привлечены к ответственности», — заявила представитель Amnesty International Донателла Ровера.

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