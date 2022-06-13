Война Сто десятый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 12 июня можно прочитать здесь, главные фотографии предыдущего дня — посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- Наталья Поклонская покинула пост замглавы Россотрудничества после четырех месяцев работы. Она называла войну «катастрофой» и «безумием»
- Премьер Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон приедут в Киев 16 июня, сообщила итальянская газета La Stampa.
- Риск применения ядерного оружия сейчас кажется более высоким, чем когда-либо со времен разгара холодной войны, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
- Правозащитная организация Amnesty International обвинила Россию в неизбирательных ударах по Харькову (в том числе с помощью кассетных боеприпасов), из-за которых погибли и были ранены сотни гражданских.
- Вечером 12 июня был взломан сервис для просмотра каналов ВГТРК smotrim.ru. В частности, там появилась заглушка «Путин уничтожает русских и украинцев! Остановите войну!»
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Хиллари Клинтон назвала «устаревшей» позицию Эммануэля Макрона, призывавшего «не унижать Россию»
«Когда мы говорим, что не хотим унижать Россию, откровенно говоря, мне это кажется немного устаревшим», — заявила бывший госсекретарь США, добавив, что «Путин давно перешел красную черту».
«Вероятно, те, кто находится на передовой, на первой линии российской агрессии, [в частности], лидеры стран Балтии или Польши, имеют гораздо более четкое представление о том, кто такой Путин на самом деле и каковы его цели», — заметила Клинтон.
Брифинг Минобороны РФ
- Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное в ДНР уничтожено большое количество доставленного вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран.
- Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки (ЛНР), а также две батареи РСЗО в Харьковской области и ЛНР.
- Авиация поразила один пункт управления, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Лисичанскаа, а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов убиты более 120 военнослужащих, уничтожены два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.
- Средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2» в районе Луганска.
- Ракетные войска и артиллерия поразили 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе семь установок РСЗО.
В условиях войны не всегда можно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
На московского муниципального депутата и участницу Pussy Riot Люсю Штейн завели административное дело о «дискредитации» армии РФ
Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы, пишет «ОВД-Инфо».
В суде дело зарегистрировали 8 июня. Что стало поводом для него, пока неизвестно.
В 2021 году Штейн приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу». В апреле 2022 года она срезала электронный браслет слежения и уехала из России. Полиция объявила Штейн в розыск.
Михаил Касьянов: если Украина проиграет, следующими станут страны Балтии
Об этом бывший российский премьер-министр и лидер партии «Парнас», покинувший Россию после начала войны, заявил в интервью AFP.
Касьянов добавил, что «категорически» не согласен с призывом президента Франции Эммануэля Макрона «не унижать» Россию.
Он также осудил предложения Украине уступить территорию, чтобы положить конец войне. «Чем Путин это заслужил? <…> Я считаю, что это неправильно, и надеюсь, что Запад не пойдет по этому пути».
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о запоздалом внедрении беспилотников в российскую армию
Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств. Это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому. <…> [Сейчас мы] имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические.
Россия будет наращивать производство беспилотников, но «все не делается в одночасье», добавил Борисов. При этом он отметил, что российские БПЛА не уступают турецким — в частности, «широко разрекламированным «Байрактарам», которые использует украинская армия.
CREA: за 100 дней войны Россия заработала 93 миллиарда евро на экспорте ископаемого топлива
Об этом заявили в финском Центре исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
По данным центра, 61% российского экспорта российского ископаемого топлива на сумму около 57 миллиардов евро пришелся на долю ЕС. Крупнейшими покупателями стали Китай (12,6 миллиарда евро), Германия (12,1 миллиарда евро) и Италия (7,8 миллиарда евро).
Песков анонсировал «чрезвычайно важную» речь Путина на Петербургском экономическом форуме
Путин будет говорить о влиянии санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире, заявил пресс-секретарь президента России.
Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены, бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. <…> Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом. Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной.
Петербургский международный экономический форум пройдет 15-18 июня, пленарная сессия с участием Путина состоится 17 июня.
Глава Луганской области: российские войска контролируют 70% Северодонецка
Сергей Гайдай добавил, что на заводе «Азот» укрываются около 500 жителей города, в том числе 40 детей.
Промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра. Укрытия «Азота» не так прочны, как в мариупольской «Азовстали», пытаемся организовать эвакуацию с гарантиями безопасности. Ранее все находящиеся на «Азоте» люди отказывались выезжать из города.
По словам Гайдая, в последние дни больше всего погибших и раненых в Лисичанске — соседним с Северодонецком городе, который также подвергается массированным обстрелам.
Угрозы окружения украинских войск в Луганской области нет, отметил Гайдай.
В условиях войны не всегда можно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал: даже под санкциями Россия сохранит позиции в космосе. Хочется поверить — и жаль, что в реальности все будет наоборот
Недавно стало известно о сворачивании одного из самых перспективных частных космических проектов в Росиии — компании S7 Space.
Из-за санкций и сокращения международного сотрудничества непросто придется и космонавтике, финансируемой государством.
Каких космических проектов уже лишилась и еще лишится Россия из-за войны? И почему участие российских специалистов и предпринимателей в зарубежных проектах теперь тоже под большим вопросом?
Рассказывает популяризатор космонавтики Виталий Егоров.
Главные фотографии предыдущего дня войны
Закончился 109-й день с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Российские власти сообщили о разминировании грузового порта Мариуполя — и предложили Украине экспортировать через него зерно. Битва за Донбасс продолжается. На оккупированных территориях прошел День России. «Медуза» собрала главные фотографии 12 июня.
Путин уволил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества
Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Причины освобождения Поклонской от должности в нем не раскрываются.
Поклонская была назначена замглавы Россотрудничества в начале февраля. После начала войны она назвала вторжение в Украину «катастрофой», а букву Z — символом «трагедии и горя» как для России, так и для Украины.
Зеленский: восприятие России в мире будут определять «не Петр I или Лев Толстой», а раненые и убитые российскими ударами дети
Об этом украинский президент заявил вечером 12 июня, в своем обращении по итогам 109-го дня войны.
После ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор находятся 10 человек. Не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе, как и в абсолютном большинстве других российских ударов. Это террор, просто террор.
Среди пострадавших — девочка, ей 12 лет, она из Харькова. Она уехала на Тернопольщину, чтобы спастись от российской армии. И именно такие факты будут теперь определять восприятие России в мире. Не Петр I или Лев Толстой, а дети, раненые и убитые российскими ударами.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что на долю нынешней российской власти выпало «возвращать и укреплять» — как и, по мнению Путина, Петру I в начале XVIII века.
Ежедневная сводка британской военной разведки
- В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов войны в Украине.
- Ключевой 90-километровый участок российской линии фронта в Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.
- Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбасс России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо форсировать реку.
- Ранее украинским силам часто удавалось разрушать мосты перед отступлением, а Россия пыталась наладить сложную координацию, необходимую для успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелами.
В войне России с Украиной власти Великобритании поддерживают Украину.
Премьер Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон приедут в Киев 16 июня
Об этом сообщила итальянская газета La Stampa.
Поездка состоится перед саммитом ЕС, встречей G7 и саммитом НАТО. La Stampa отметила, что визит Драги, Шольца и Макрона призван продемонстрировать поддержку трех крупнейших европейских стран Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Харьковском направлении российские войска ведут позиционную оборону, чтобы не дать украинским войскам продвинуться к границе. Противник провел штурмовые действия в направлении Терновая — Избицкое, имел частичный успех и закрепился на северной окраине.
- На Славянском направлении россияне сосредоточили основные усилия на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели.
- На Донецком направлении Вооруженные силы РФ продолжают попытки окружить украинскую группировку в Северодонецке и Лисичанске, а также блокировать ее обеспечение из Бахмута. К Кременной и Старобельску переброшено более 80 единиц вооружения и техники.
- На Северодонецком направлении противник имел частичный успех, оттеснил украинские подразделения из центра Севродонецка, боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении успешно отражены попытки штурма в направлениях Викторовка — Врубовка и Камышеваха — Врубовка. Россияне возобновили наступление на Золотое, закрепляются по рубежу Роты — Мироновка.
- На Южнобужском направлении войска РФ держат позиционную оборону. Основные усилия направлены на содержание ранее захваченных территорий.
В условиях войны не всегда можно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
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Запорожье. Украинский солдат в разрушенном складе для хранения зерна
Главные новости за ночь
- Риск применения ядерного оружия сейчас кажется более высоким, чем когда-либо со времен разгара холодной войны, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
- Правозащитная организация Amnesty International обвинила Россию в неизбирательных ударах по Харькову (в том числе с помощью кассетных боеприпасов), из-за которых погибли и были ранены сотни мирных жителей.
- Вечером 12 июня был взломан сервис для просмотра каналов ВГТРК smotrim.ru. В частности, там появилась заглушка «Путин уничтожает русских и украинцев! Остановите войну!»
- Научную журналистку Асю Казанцеву, оказавшуюся в числе задержанных в московском метро 12 июня, полицейские заставили написать в объяснительной, что с ней провели профилактическую беседу о том, что «людям, имеющим административные задержания в прошлом, не следует заходить в метро в День России».
Сегодня 110-й день войны в Украине. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях. Онлайн предыдущего дня можно почитать здесь.