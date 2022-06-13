Война Сто десятый день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 12 июня можно прочитать здесь, главные фотографии предыдущего дня — посмотреть здесь.

Главные новости последних часов:

Наталья Поклонская покинула пост замглавы Россотрудничества после четырех месяцев работы. Она называла войну «катастрофой» и «безумием»

Премьер Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон приедут в Киев 16 июня, сообщила итальянская газета La Stampa.

Риск применения ядерного оружия сейчас кажется более высоким, чем когда-либо со времен разгара холодной войны, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Россию в неизбирательных ударах по Харькову (в том числе с помощью кассетных боеприпасов), из-за которых погибли и были ранены сотни гражданских.

Вечером 12 июня был взломан сервис для просмотра каналов ВГТРК smotrim.ru. В частности, там появилась заглушка «Путин уничтожает русских и украинцев! Остановите войну!»

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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