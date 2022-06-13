Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российские журналисты заметили, что на сайте газеты «Известия» появилась статья за подписью первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, которая пропала с сайта издания спустя некоторое время после публикации.

Текст под названием «Обращение Сергея Кириенко на День России» опубликовали утром 12 июня. Сейчас на странице материала сказано, что «Доступ запрещен» и «Вы не авторизированы для доступа к этой странице». В веб-архиве сохранилась страница с текстом «Известий» из кэша гугла.

Автор обращения говорит о жителях Донбасса и других регионов Украины, затрагивает несколько международных вопросов (например, отношения Китая и Тайваня) и заканчивает текст такой фразой: «Вся Россия будет восстанавливать Донбасс, разрушенный фашистами. Да, это будет стоить несколько триллионов рублей. Но эти деньги будут выделены из российского бюджета — даже ценой временного снижения уровня жизни страны».

Одним из первых внимание на статью, приписываемую Кириенко, обратил журналист , который разместил в телеграме скриншоты материала. Он допустил, что из-за слов о восстановлении Донбасса за триллионы рублей «обращение Кириенко провисит не долго».

Главный редактор Дмитрий Колезев указал на то, что в «обращении Сергея Кириенко» полно штампов и есть пунктуационные ошибки. Журналист «Русской службы Би-би-си» допустил, что «так называемое „обращение Кириенко“ — это, скорее всего, взлом и подделка», а также указал на неувязки со временем публикации материала.

Обновлено. «Известия» опубликовали заявление, в котором говорится, что «группа злоумышленников попыталась захватить несколько рабочих аккаунтов сотрудников и разместить ряд материалов, к которым редакция сайта не имеет никакого отношения». «МИЦ „Известия“ официально опровергают факт существования обращения от имени первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, равно как и факт публикации такой статьи от имени редакции», — заявил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Читайте также

Вице-король Донбасса «Медуза» рассказывает, как Сергей Кириенко за время войны попал в «ближний круг» Владимира Путина, а теперь готовит присоединение Донбасса и «образ будущей России»

Читайте также

Вице-король Донбасса «Медуза» рассказывает, как Сергей Кириенко за время войны попал в «ближний круг» Владимира Путина, а теперь готовит присоединение Донбасса и «образ будущей России»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь