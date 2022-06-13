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На сайте «Известий» появилось — и пропало «обращение Кириенко» о «восстановлении Донбасса даже ценой снижения уровня жизни в России»

Источник: Александр Невзоров

Российские журналисты заметили, что на сайте газеты «Известия» появилась статья за подписью первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, которая пропала с сайта издания спустя некоторое время после публикации.

Текст под названием «Обращение Сергея Кириенко на День России» опубликовали утром 12 июня. Сейчас на странице материала сказано, что «Доступ запрещен» и «Вы не авторизированы для доступа к этой странице». В веб-архиве сохранилась страница с текстом «Известий» из кэша гугла.

Автор обращения говорит о жителях Донбасса и других регионов Украины, затрагивает несколько международных вопросов (например, отношения Китая и Тайваня) и заканчивает текст такой фразой: «Вся Россия будет восстанавливать Донбасс, разрушенный фашистами. Да, это будет стоить несколько триллионов рублей. Но эти деньги будут выделены из российского бюджета — даже ценой временного снижения уровня жизни страны».

Одним из первых внимание на статью, приписываемую Кириенко, обратил журналист Александр Невзоров, который разместил в телеграме скриншоты материала. Он допустил, что из-за слов о восстановлении Донбасса за триллионы рублей «обращение Кириенко провисит не долго».

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев указал на то, что в «обращении Сергея Кириенко» полно штампов и есть пунктуационные ошибки. Журналист «Русской службы Би-би-си» Андрей Захаров допустил, что «так называемое „обращение Кириенко“ — это, скорее всего, взлом и подделка», а также указал на неувязки со временем публикации материала.

Обновлено. «Известия» опубликовали заявление, в котором говорится, что «группа злоумышленников попыталась захватить несколько рабочих аккаунтов сотрудников и разместить ряд материалов, к которым редакция сайта не имеет никакого отношения». «МИЦ „Известия“ официально опровергают факт существования обращения от имени первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, равно как и факт публикации такой статьи от имени редакции», — заявил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.
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