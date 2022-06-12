Война Сто девятый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 11 июня можно прочитать здесь, главные фотографии предыдущего дня — посмотреть здесь.
Главные события 12 июня:
- В украинских городах, занятых российскими силами, проходят акции в честь Дня России, на них поднимают российский триколор и выступают представители российских властей;
- В Бердянске Запорожской области произошли несколько взрывов, пострадала трансформаторная подстанция; назначенные Россией местные власти утверждают, что на подстанции произошел пожар из-за короткого замыкания;
- У здания министерства обороны в Москве вывесили антивоенный баннер с надписью «Сегодня не мой день».
- В России открылись первые точки сети быстрого обслуживания «Вкусно и точка», пришедшей на замену «Макдональдсу».
«База»: в Брянской области попытались подорвать нефтепровод «Дружба», сработали три взрывных устройства
По информации «Базы», еще утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка Брянской области (40 километров до границы с Украиной) произошли три взрыва. Они повредили объекты, связанные с нефтепроводом «Дружба»: трансформаторную подстанцию с энергоблоком задвижки нефтепровода, кабель и протипоподкопную трубу. Сам нефтепровод, законсервированный с 24 февраля, не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.
Перед бывшим «Макдональдсом» на Тверской — там, где теперь «Вкусно и точка» — собралась толпа посетителей. «Очередь в кафе движется быстро, по периметру стоят автозаки, а охраняют открытие сотрудники 2 специального полка полиции, которые раньше разгоняли митинги», — пишет «Новая газета. Европа».
А вот как выглядит заказ во «Вкусно и точка» без прежнего брендирования:
Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда в Кремле поздравил россиян с Днем России. В коротком выступлении Путин в основном говорил о прошлом — «завещании предков», «вековых традициях» и «ратных победах»:
Сегодня мы как никогда остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Такое единство, преданность родине, ответственность за нее завещали нам наши предки. Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России. И сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние и глубокие чувства патриотизма были и остаются священными.
Мы гордимся свершениями и ратными победами наших предков. Всеми, кто стремился и умел, умел идти вперед, открывать новое, добиваться прогрессивного развития отчизны, защищать родину в сражениях и утверждать достойную для нее роль в мире.
ВСУ остановили движение колонны российских войск под Лисичанском Луганской области, пишет украинское издание УНИАН.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит основания для помилования «наемников» из Британии и Марокко, приговоренных к смертной казни за участие в войне на стороне Украины, передает ТАСС.
Украинское издание «Главред» публикует фотографии из Херсона и Каховки Херсонской области с акциями против Дня России.
В Херсоне распечатали листовки с изображением «коктейля Молотова» и надписями «Мы готовы, коктейли приготовили. А вы?» и «Жареный рашист». В Каховке на заборах и ветках деревьев развесили ленточки в цветах украинского флага.
Напоминаем, что трансляцию событий сто девятого дня войны «Медуза» также ведет в телеграме и инстаграме.
Утренний брифинг Минобороны РФ:
- Вооруженные силы России уничтожили крупный склад ракетных комплексов и ПЗРК, поставленных Украине из США и Евросоюза;
- Сбиты три украинских самолета и восемь беспилотников;
- Убиты более 470 украинских военнослужащих.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
В России сегодня открылись первые рестораны бывшей сети «Макдональдс» — теперь они будут называться «Вкусно — и точка».
Компания проводит тендер на новый вкус газировки вместо Coca-cola, сообщил гендиректор сети Олег Пароев.
Акции в честь Дня России проходят 12 июня в украинских городах, занятых российскими силами. В Херсоне в Потемкинском сквере прошел праздник «Херсон — город с русской историей», на котором выступил депутат Госдумы РФ, зампред фракции «Единой России» Игорь Кастюкевич (украинская сторона утверждает, что жители города праздник проигнорировали).
В Мелитополе (на фото ниже) вручали российские паспорта, танцевали и поднимали российский триколор. Как утверждают украинские СМИ, в городе также собираются выступать певец Денис Майданов и актер Дмитрий Певцов.
В Москве перед министерством обороны вывесили антивоенный баннер: флаг России с надписью «Сегодня не мой день».
В контролируемом российскими силами Бердянске Запорожской области утром 12 июня произошло несколько взрывов; пострадала трансформаторная станция, часть города осталась без света.
Назначенные Россией власти Запорожской области сначала сообщали о «взрывах» и возможном теракте в Бердянске, но позже перешли к более традиционному для российской госпропаганды термину — «хлопкам»: «На трансформаторной станции в Бердянске из-за короткого замыкания произошло 2 хлопка, пожар оперативно потушен, уточнил РИА Новости [член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир] Рогов». По словам Рогова, взрывных устройств на горевшей подстанции не обнаружено.
Поздравление с Днем России Владимиру Путину направил и глава КНДР Ким Чен Ын. В нем говорится о «полной поддержке и одобрении» России.
Обновлено: изначально мы сообщали, что Ким Чен Ын выразил поддержку «военной операции» в Украине. Это не так. Приносим извинения читателям.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич написал в твиттере поздравление с Днем России по-русски. Вот что он пишет: «Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства».
Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский «не хотел слышать» предупреждений американской разведки о готовящемся российском вторжении.
В окружении Зеленского с ним не согласны. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал: «Украина готовилась к войне с прошлого года: информацию о предстоящем вторжении давали не только западные разведки, но и наша».
Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях в Украине и связанных с ними событиях. Онлайн предыдущего дня можно почитать здесь.