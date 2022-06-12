Война Сто девятый день

Перед бывшим «Макдональдсом» на Тверской — там, где теперь «Вкусно и точка» — собралась толпа посетителей. «Очередь в кафе движется быстро, по периметру стоят автозаки, а охраняют открытие сотрудники 2 специального полка полиции, которые раньше разгоняли митинги», — пишет «Новая газета. Европа».

Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

А вот как выглядит заказ во «Вкусно и точка» без прежнего брендирования: