Война Сто восьмой день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 10 июня можно прочитать здесь.
Главные события последних часов:
- Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждения о том, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.
- С 24 февраля погибли около 10 тысяч украинских военнослужащих, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
- Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН. Такое решение было принято в ответ на предложение нескольких других стран приостановить членство РФ в организации из-за войны в Украине.
- Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять меры по снижению инфляции в США. Он назвал инфляцию «путинской», имея в виду, что она возникла из-за вторжения России в Украину и связанных с этим санкций.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о новой «Большой восьмерке»
Сергей Гайдай показал новые фото разрушений в Луганской области
Среди них — фото из поселка Врубовка Северодонецкого района, по которому, по словам главы Луганской области, ударили из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Главные фото предыдущего дня войны
На сто седьмой день войны в Украине посол самопровозглашенной ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что на заводе «Азот» в Северодонецке блокирована группировка украинский солдат. Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявила, что не будет вести «прямые переговоры» с Россией об освобождении своих граждан, воевавших на стороне Украины и приговоренных в ДНР к смертной казни. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что окончание войны не приведет к автоматическому снятию санкций с России — для этого потребуется «нормализация ситуации». «Медуза» собрала главные фотографии 10 июня.
Офис генпрокурора Украины: с начала войны в стране погибли 287 детей
Сводка британской военной разведки
- Российские войска вокруг Северодонецка не продвинулись на юг города. Интенсивные уличные бои продолжаются, и обе стороны, вероятно, несут большие потери.
- С апреля российские средние бомбардировщики, вероятно, выпустили по наземным целям десятки тяжелых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22 1960-х годов.
- Эти ракеты в первую очередь предназначались для уничтожения авианосцев с использованием ядерной боеголовки. С обычной боеголовкой они очень неточны и могут нанести значительный побочный ущерб.
- Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, потому что ей не хватает более точных современных ракет, а украинская система ПВО по-прежнему удерживает ее тактические самолеты от нанесения ударов по большей части страны.
В войне России и Украины британские власти поддерживают Украину.
Сводка американского Института изучения войны
- Российские силы продолжают наземное наступление в Северодонецке, но на 10 июня еще не установили полный контроль над городом.
- Силы РФ готовятся возобновить наступательные операции в направлении Славянска и добились незначительных успехов к северу от города.
- Россияне продолжают попытки перерезать трассу Т1302 Бахмут-Лисичанск и вести штурм населенных пунктов вблизи трассы.
- Сообщается, что российские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу в северной части Черного моря, что позволит им в дальнейшем контролировать побережье Черного моря.
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- До семи батальонов Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
- На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения переброски украинских войск на другие направления.
- На Харьковском направлении противник сосредоточил основные усилия на обороне и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к границе.
- В Славянском направлении враг готовится к наступлению на Славянск. Ведет штурмовые действия в направлении Пасека — Богородичное. Имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.
- На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.
- На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское — Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в Северодонецке.
- На Бахмутском направлении россияне проводят перегруппировку с целью наступления на Николаевку и Камышеваху.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию, чтобы сковать украинские войска.
- Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Главные новости за ночь
- С 24 февраля погибли около 10 тысяч украинских военнослужащих, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
- Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН. Такое решение было принято в ответ на предложение нескольких других стран приостановить членство РФ в организации из-за войны в Украине.
- Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять меры по снижению инфляции в США. Он назвал инфляцию «путинской», имея в виду, что она возникла из-за вторжения России в Украину и связанных с этим санкций.
Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях в Украине и связанных с ними событиях. Онлайн предыдущего дня можно почитать здесь.