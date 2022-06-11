Война Сто восьмой день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 10 июня можно прочитать здесь.

Главные события последних часов:

Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждения о том, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

С 24 февраля погибли около 10 тысяч украинских военнослужащих, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН. Такое решение было принято в ответ на предложение нескольких других стран приостановить членство РФ в организации из-за войны в Украине.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять меры по снижению инфляции в США. Он назвал инфляцию «путинской», имея в виду, что она возникла из-за вторжения России в Украину и связанных с этим санкций.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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