Суд самопровозглашенной ДНР приговорил трех иностранцев, воевавших на стороне Украины, к смертной казни
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Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики вынес приговор иностранцам, воевавшим на стороне Украины.
Эйден Аслин и Шон Пиннер из Великобритании и Саадун Брагим из Марокко приговорены к смертной казни, сообщает «Интерфакс».
Их признали виновными в наемничестве и «совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР». У подсудимых есть месяц на подачу апелляции.
«При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом — справедливости. Именно он позволил принять это сложное и тяжелое решение о применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни», — заявил председательствующий на суде Александр Никулин.
Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Брагим Саадун сдался в плен в Волновахе в марте.
В ДНР судят еще одного иностранца — Эндрю Хилла из Великобритании. Ему приговор на момент написания новости вынесен не был.