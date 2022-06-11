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В Запорожской области Украины выдали первые российские паспорта

Источник: ТАСС

11 июня «новые власти» Запорожской области Украины выдали первым местным жителям, получившим гражданство РФ, российские паспорта. Об этом сообщил Владимир Рогов, которого российские государственные СМИ называют «членом главного совета военно-гражданской администрации» региона.

«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», — сообщил Рогов.

Ранее «новые власти» Запорожской области анонсировали, что жители региона получат первые российские паспорта 12 июня, в День России. Владимир Рогов говорил, что заявления на получение российского гражданства подали более 70 тысяч человек.

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