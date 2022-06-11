В Запорожской области Украины выдали первые российские паспорта

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11 июня «новые власти» Запорожской области Украины выдали первым местным жителям, получившим гражданство РФ, российские паспорта. Об этом сообщил Владимир Рогов, которого российские государственные СМИ называют «членом главного совета военно-гражданской администрации» региона.

«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», — сообщил Рогов.

Ранее «новые власти» Запорожской области анонсировали, что жители региона получат первые российские паспорта 12 июня, в День России. Владимир Рогов говорил, что заявления на получение российского гражданства подали .

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