Война Сто седьмой день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 9 июня можно прочитать здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Россия лишит Японии права добывать рыбу у Курильских островов
Об этом заявил вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Мы уже, по сути, ограничили их право [на вылов рыбы], причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято.
Ежедневная сводка британской военной разведки
- В районе Североднецка продолжаются бои. Россия снова контролирует большую часть города, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга.
- Россия пытается обеспечить основные общественные услуги населению на оккупированных территориях. Но доступ к безопасной питьевой воде остается непостоянным, продолжаются серьезные перебои с телефонной связью и интернетом.
- Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи заболевания [в городе] фиксировались с мая.
- Украина пережила крупную эпидемию холеры в 1995 году. С тех пор были лишь небольшие вспышки, в частности, на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.
- Ситуация с медицинским обслуживанием в Мариуполе, вероятно, близка к коллапсу. Крупная вспышка холеры в городе еще больше усугубит ситуацию.
В войне России с Украиной британские власти поддерживают Украину.
Пожар в жилом доме в Харькове после обстрела
В Мацудо — пригороде Токио — стали находить ритуальных соломенных кукол с портретам Владимира Путина
Как сообщает Japan Today, куклы были прибиты к деревьям на территории семи местных синтоистских святилищ. Как минимум к одной из них была приложена записка с полным именем и датой рождения президента РФ, написанными по-японски. Также в записке говорилось: «Молюсь за его смерть».
Японские соломенные куклы «вара-нингё» — это местная версия кукол вуду, их использовали, чтобы наслать смерть на недруга.
Украинский Генштаб признал продвижение россиян к Бахмуту
В утренней сводке Генштаб заявил о том, что российское наступление в направлении Воздвиженка — Роты «имело частичный успех».
Как отмечает «Русская служба Би-би-си», Воздвиженка и Роты расположены всего в нескольких километрах на юго-восток от Бахмута — одного из ключевых опорных пунктов украинской армии в Донбассе.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- К охране границы в Гомельской области привлечены подразделения спецбригады внутренних войск МВД Беларуси.
- На Слобожанском направлении противник силами до 30 батальонных тактических групп сковывает действия украинских сил и пытается не допустить их выход к границе.
- В Харьковском направлении основные усилия россиян сосредоточены на удержании занятых рубежей.
- На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредотачивая силы и пытаясь создать условия для возобновления наступления.
- На Донецком направлении россияне продолжают наносить ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.
- На Северодонецком направлении ВС РФ безуспешно пытаются установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении россияне пытались штурмовать Нырково и Николаевку, но отошли с потерями. Также была неудачная попытка провести разведку боем в направлении населенных пунктов Нагорное и Берестовое. Наступление РФ в направлении Воздвиженка — Роты имело частичный успех.
- На Южнобужском направлении противник обустраивает оборону. В частности, отмечается установление минных заграждений в районе населенного пункта Высокополье.
- Подразделения, укомплектованные принудительно мобилизованным личным составом в ДНР и ЛНР, отказываются воевать. В частности, из-за потерь, полученных во время боев в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.
- За сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак противника, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре бронемашины, три специальных бронеавтомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами. Подразделения ПВО сбили пять беспилотников типа «Орлан-10».
- Авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсонской области.
В условиях войны не всегда возможно проверить заявления представителей сторон конфликта. Относитесь к такой информации с осторожностью.
«Медуза» рассказывает истории людей, которые лежат в уличных могилах в Мариуполе, и людей, которые их хоронили
С марта 2022 года домовые чаты Мариуполя полны сообщений о погибших, которых соседи — безо всяких ритуалов — закапывали во дворах обычных многоэтажек, расположенных в спальных районах. В результате российского вторжения этот украинский город превратился в одно огромное кладбище посреди руин. По просьбе «Медузы» журналист Кирилл Руков из многих тысяч мариупольских могил выбрал пять — чтобы рассказать о тех, кто в них лежит, и найти людей, хоронивших своих собственных соседей.
Украинский солдат во время обстрела в Северодонецке
Главные новости за ночь
- В 2023 году году урожай в Украине может сократиться до 40% из-за войны. Страна уже потеряла 25% пахотных земель, заявил замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
- Япония запретит поставлять в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. Запрет вступит в силу с 17 июня.
- «Аэрофлот» заменил на рейсах Coca-Cola на Pepsi, а шампанское на просекко, рассказали источники РБК. В «Аэрофлоте» заявили, что замены в ассортименте связаны со сбоями при поставке продукции.
- В марте страны Евросоюза закупили у России 164 тысячи тройских унций палладия на 407 миллионов евро. Это рекордная по объемам месячная закупка за последние 20 лет. Основной объем пришелся на Германию.
- Как выяснил «Коммерсант», российские музыкальные лейблы и издательства столкнулись с отказами банков проводить лицензионные платежи в адрес зарубежных правообладателей.
Сегодня 107-й день войны. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях. Онлайн предыдущего дня можно почитать здесь.