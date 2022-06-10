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новости

Война Сто седьмой день

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 9 июня можно прочитать здесь.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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Россия лишит Японии права добывать рыбу у Курильских островов

Об этом заявил вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Мы уже, по сути, ограничили их право [на вылов рыбы], причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято.

Ежедневная сводка британской военной разведки

  • В районе Североднецка продолжаются бои. Россия снова контролирует большую часть города, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга.
  • Россия пытается обеспечить основные общественные услуги населению на оккупированных территориях. Но доступ к безопасной питьевой воде остается непостоянным, продолжаются серьезные перебои с телефонной связью и интернетом.
  • Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи заболевания [в городе] фиксировались с мая.
  • Украина пережила крупную эпидемию холеры в 1995 году. С тех пор были лишь небольшие вспышки, в частности, на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.
  • Ситуация с медицинским обслуживанием в Мариуполе, вероятно, близка к коллапсу. Крупная вспышка холеры в городе еще больше усугубит ситуацию.
В войне России с Украиной британские власти поддерживают Украину.

Пожар в жилом доме в Харькове после обстрела

9 июня 2022 года
Ivan Alvarado / Reuters / Scanpix / LETA

В Мацудо — пригороде Токио — стали находить ритуальных соломенных кукол с портретам Владимира Путина

Как сообщает Japan Today, куклы были прибиты к деревьям на территории семи местных синтоистских святилищ. Как минимум к одной из них была приложена записка с полным именем и датой рождения президента РФ, написанными по-японски. Также в записке говорилось: «Молюсь за его смерть».

Японские соломенные куклы «вара-нингё» — это местная версия кукол вуду, их использовали, чтобы наслать смерть на недруга.

FNNプライムオンライン

Украинский Генштаб признал продвижение россиян к Бахмуту

В утренней сводке Генштаб заявил о том, что российское наступление в направлении Воздвиженка — Роты «имело частичный успех».

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», Воздвиженка и Роты расположены всего в нескольких километрах на юго-восток от Бахмута — одного из ключевых опорных пунктов украинской армии в Донбассе.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • К охране границы в Гомельской области привлечены подразделения спецбригады внутренних войск МВД Беларуси.
  • На Слобожанском направлении противник силами до 30 батальонных тактических групп сковывает действия украинских сил и пытается не допустить их выход к границе.
  • В Харьковском направлении основные усилия россиян сосредоточены на удержании занятых рубежей.
  • На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредотачивая силы и пытаясь создать условия для возобновления наступления.
  • На Донецком направлении россияне продолжают наносить ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.
  • На Северодонецком направлении ВС РФ безуспешно пытаются установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.
  • На Бахмутском направлении россияне пытались штурмовать Нырково и Николаевку, но отошли с потерями. Также была неудачная попытка провести разведку боем в направлении населенных пунктов Нагорное и Берестовое. Наступление РФ в направлении Воздвиженка — Роты имело частичный успех.
  • На Южнобужском направлении противник обустраивает оборону. В частности, отмечается установление минных заграждений в районе населенного пункта Высокополье.
  • Подразделения, укомплектованные принудительно мобилизованным личным составом в ДНР и ЛНР, отказываются воевать. В частности, из-за потерь, полученных во время боев в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.
  • За сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак противника, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре бронемашины, три специальных бронеавтомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами. Подразделения ПВО сбили пять беспилотников типа «Орлан-10».
  • Авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсонской области.
В условиях войны не всегда возможно проверить заявления представителей сторон конфликта. Относитесь к такой информации с осторожностью.

«Медуза» рассказывает истории людей, которые лежат в уличных могилах в Мариуполе, и людей, которые их хоронили

С марта 2022 года домовые чаты Мариуполя полны сообщений о погибших, которых соседи — безо всяких ритуалов — закапывали во дворах обычных многоэтажек, расположенных в спальных районах. В результате российского вторжения этот украинский город превратился в одно огромное кладбище посреди руин. По просьбе «Медузы» журналист Кирилл Руков из многих тысяч мариупольских могил выбрал пять — чтобы рассказать о тех, кто в них лежит, и найти людей, хоронивших своих собственных соседей.

Читайте здесь

«Каждый день просыпаешься — и ты кто-то новый. Сегодня ты могильщик» Мариуполь превратился в огромное кладбище. «Медуза» рассказывает истории людей, которые лежат в уличных могилах, и тех, кто их хоронил

Читайте здесь

«Каждый день просыпаешься — и ты кто-то новый. Сегодня ты могильщик» Мариуполь превратился в огромное кладбище. «Медуза» рассказывает истории людей, которые лежат в уличных могилах, и тех, кто их хоронил

Украинский солдат во время обстрела в Северодонецке

8 июня 2022 года
Oleksandr Ratushniak / AP / Scanpix / LETA

Главные новости за ночь

  • В 2023 году году урожай в Украине может сократиться до 40% из-за войны. Страна уже потеряла 25% пахотных земель, заявил замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
  • Япония запретит поставлять в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. Запрет вступит в силу с 17 июня.
  • «Аэрофлот» заменил на рейсах Coca-Cola на Pepsi, а шампанское на просекко, рассказали источники РБК. В «Аэрофлоте» заявили, что замены в ассортименте связаны со сбоями при поставке продукции.
  • В марте страны Евросоюза закупили у России 164 тысячи тройских унций палладия на 407 миллионов евро. Это рекордная по объемам месячная закупка за последние 20 лет. Основной объем пришелся на Германию.
  • Как выяснил «Коммерсант», российские музыкальные лейблы и издательства столкнулись с отказами банков проводить лицензионные платежи в адрес зарубежных правообладателей.

Сегодня 107-й день войны. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях. Онлайн предыдущего дня можно почитать здесь.