Война Сто шестой день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 8 июня можно прочитать здесь.

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Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.

Украинские войска ежедневно теряют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными, заявил министр обороны.

В ДНР сообщили о начале боев за Славянск.

Банк «Тинькофф» ввел комиссию за обслуживание депозитов в валюте, объяснив это «ненадежностью зарубежных партнеров».

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 22 июня.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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