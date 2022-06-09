Война Сто шестой день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 8 июня можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.
- Украинские войска ежедневно теряют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными, заявил министр обороны.
- В ДНР сообщили о начале боев за Славянск.
- Банк «Тинькофф» ввел комиссию за обслуживание депозитов в валюте, объяснив это «ненадежностью зарубежных партнеров».
- В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 22 июня.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Путин своим указом отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.
Теперь долю, обязательную к продаже, будет определять правительственная комиссия.
Глава российского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН заявил, что переговоры по вывозу украинского зерна близки к завершению.
В Киев привезли тела еще 58 погибших украинских бойцов с «Азовстали», сообщает «Громадське»
Опознавать тела будет Патронатная служба полка «Азов». По предварительной информации, среди 58 тел, привезенных 9 июня, четыре — бойцы полка.
Хоронить погибших в дальнейшем планируют на Мемориале погибшим героям «Азовстали». Его хотят построить на склонах Днепра.
«Это будет у самого большого флага Украины, рядом с Мемориалом погибших во Второй мировой войне. Похороны будут проходить по мере идентификации тел погибших и только с согласия родителей или близких родственников», — пояснили в «Азове».
Брифинг Дмитрия Пескова. Главное
- Военная операция в Украине закончится после выполнения задач, обозначенных президентом.
- Никаких соглашений по поводу украинского зерна пока не достигнуто.
- В Кремле нет информации, где сейчас находятся сдавшиеся в плен военные с «Азовстали».
- Украинский язык остается государственным на территориях, захваченных Россией. В дальнейшем его статус будет зависеть от волеизъявления местного населения.
Клиенты банка «Тинькофф», который сегодня анонсировал введение комиссий за содержание валютных счетов, жалуются на сложности со снятием наличной валюты.
«АвтоВАЗ» снова объявил режим простоя из-за нехватки комплектующих, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление профсоюза автозавода.
Автозавод не может возобновить работу в штатном режиме с конца апреля.
Украинская армия ежедневно теряет на фронте до 100 человек убитыми и до 500 ранеными
Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам министра, ситуация на фронте тяжелая — российские войска еще имеют силы для продвижения на отдельных участках фронта и давят количеством, хотя и несут большие потери.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Утренний брифинг Минобороны РФ. Главное
- В районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники.
- Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены: два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», склад боеприпасов, а также поражены 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
- Авиация поразила 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате убиты более 200 военнослужащих, уничтожены пять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также склад вооружения.
- Средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка в ДНР. Также сбиты 13 беспилотников, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» и сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч».
- Ракетные войска и артиллерия поразили 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники.
- В результате за сутки убиты более 300 военнослужащих, уничтожены семь единиц бронетехники, две установки РСЗО «Град», 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.
- В районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое в ДНР за сутки обнаружено и уничтожено 126 взрывных устройств, в том числе 54 противотанковые мины.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Житель Ставрополья получил протокол о дискредитации армии из-за заявления на альтернативную службу, сообщает «Медиазона».
Вице-премьер Алексей Аверчук заявил, что экономика России растет вопреки санкциям
По словам Аверчука, за последние четыре месяца рост экономики составил более 1,7%, инфляция в стране замедлилась, а в последнюю неделю мая упала до ноля.
Благодаря мерам, принимаемым президентом РФ, правительством и Банком России, экономическая война против нашей страны пошла не по плану тех, кто ее развязал.
Банк «Тинькофф» с 23 июня вводит плату за обслуживание счетов в валюте
Новая мера коснется владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно.
В посте в телеграм-канале банка решение о введении комиссии объяснили «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России».
На помощь в восстановительных работах Мариуполя приедет тысяча жителей Санкт-Петербурга, которые среди прочего займутся восстановлением разрушенного Драматического театра.
В ДНР сообщили о начале боев за Славянск.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Ежедневный отчет британской разведки
- Бои в Северодонецком котле продолжаются, но в последние двое суток Россия также активизировала усилия по наступлению южнее Изюма.
- Продвижение России на Изюмском направлении застопорилось с апреля, после того как украинские войска стали умело использовать местность для замедления продвижения России. РФ, вероятно, провела попытку перегруппировки сил, после провального наступления на Киев, сопровождавшегося большими жертвами — но российские подразделения, вероятно, остаются недоукомплектованными.
- Россия, вероятно, стремится набрать обороты на вышеупомянутом направлении, чтобы оказать дальнейшее давление на Северодонецк и получить возможность продвинуться вглубь Донецкой области.
Украинские сетевые ретейлеры оценили свои убытки за первые два месяца войны в 1,7 миллиарда долларов
Исследование проводили Ассоциация ритейлеров Украины и Украинский совет торговых центров. В ходе него 295 компаний, которые в общей сложности владеют 28,5 тысячи магазинов по всей Украине самостоятельно оценивали полученный в результате войны ущерб.
В оценку входили потерянная недвижимость, оборудование, товарные и складские запасы с 24 февраля по 23 апреля.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Николаев
Николаев находится в нескольких десятках километров от Херсонской области, занятой российскими войсками. Город регулярно подвергается артиллерийским обстрелам — с начала войны, по данным властей, в нем погибли 108 жителей, были повреждены около 1200 домов.
В результате ночного обстрела города Лиман украинскими войсками два человека погибли и еще один получил ранения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Северском направлении ВС РФ обстреливают из минометов гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
- На Харьковском направлении россияне проводят инженерно-фортификационное оборудование позиций, обстреливают позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру в ряде населенных пунктов.
- На Славянском направлении усилия российских войск сосредоточены на подготовке к продолжению наступления на Славянск и Барвенково. Продолжаются бои в районе Богородичного и Долгенького.
- На Донецком направлении российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску. На Лиманском — обстреляла Татьяновку, Пришиб и Серебрянку.
- На Северодонецком направлении российские войска обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновку, Горское и Екатериновку. Россияне предприняли неудачную попытку штурма Тошковки, а также понесли потери под Екатериновкой.
- На Бахмутском направлении российские силы при поддержке артиллерии штурмуют Роты, Николаевку и Камышеваху. В предыдущих боях россияне понесли тяжелые потери.
- На Южнобужском направлении ВС РФ готовятся к форсированию водных преград, ведут воздушную разведку беспилотниками и разворачивают дополнительные подразделения.
- За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак россиян, уничтожены три танка, две бронемашины и четыре единицы автомобильной техники. Подразделения ПВО сбили шесть беспилотников типа Орлан-10.
- В боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери: примерно 800 человек погибшими и около 400 ранеными.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.