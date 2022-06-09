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Президент России Владимир Путин заявил, что на долю нынешней российской власти выпало «возвращать и укреплять» — как и, по его мнению, Петру I в начале XVIII века.

Выступая на мероприятии, анонсированном как «встреча с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными», Путин заявил, что для российского государства со времен Петра I «почти ничего не изменилось».

По мнению президента, в ходе Северной войны против Швеции российский монарх «ничего не отторгал», а «возвращал», так как в Приладожье «испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне», и «территория находилась под контролем Российского государства».

Чего полез туда? Возвращал и укреплял — вот что делал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять .

На видео со встречи видно, что Путин рассмеялся, говоря про «долю» российских властей.

Россия с 24 февраля ведет войну против Украины. В начале войны Путин объявил, что Россия не собирается оккупировать украинские территории, однако согласно многочисленным как официальным, так и неофициальным заявлениям, РФ планирует присоединить районы на юге Украины, которые удалось занять в первые дни войны.

В 2014 году Россия под руководством Владимира Путина присоединила украинский Крым.

Как Россия хочет присоединить юг Украины

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Как утверждают источники «Медузы», Кремль хочет объединить оккупированные территории Украины в новый федеральный округ в составе РФ Управлять им будут «варяги» из команды Кириенко

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