Война Сто пятый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 7 июня можно прочитать здесь, а главные фотографии дня — посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- Ангела Меркель отказалась быть посредником в мирном урегулировании между Москвой и Киевом.
- Владимир Зеленский заявил, что с начала войны погибли более 31 тысячи российских военных.
- У журналистов Андрея Солдатова, Руслана Левиева и Майкла Наки, обвиняемых по статье о «фейках» про российскую армию, арестовали имущество.
- Запорожская область начала подготовку к референдуму, заявила глава оккупированного Мелитополя Галина Данильченко.
- Всемирный банк выделил дополнительную финансовую помощь Украине на сумму в 1,49 миллиарда долларов.
- Беларусь впервые обогнала Германию по поставкам товаров в Россию.
- В Украине создадут совет по «дерусификации, декоммунизации и деколонизации».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В России снова подожгли военкомат
Утренний брифинг Минобороны РФ
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Российские власти арестовали имущество журналистов Андрея Солдатова, Руслана Левиева и Майкла Наки, заявил в эфире ютьюб-программы Breakfast Show глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
У них заблокированы банковские счета, у Левиева также арестован мотоцикл. Все трое являются фигурантами уголовных дел по статье о «фейках» про российскую армию (207.3 УК). Чиков упомянул еще одно дело, по которому тоже арестовано имущество, но не стал о нем распространяться подробно.
Накануне глава «Агоры» уже сообщал об арестах имущества по новой статье УК, не называя имен обвиняемых.
Сервис Podcast.ru удалил по требованию Роскомнадзора один эпизод антивоенного подкаста студенческого издания Doxa.
Глава Крыма Сергей Аксенов не подтверждает слова министра обороны РФ Сергея Шойгу об открытии автомобильного сообщения с территории России по материковой части на полуостров. Пока оно доступно только для военных, а не гражданских целей.
Адвокаты Романа Абрамовича направили документы в управляющие органы ЕС, пытаясь доказать, что наложенные на миллиардера санкции являются дискриминационными и основываются на ложных утверждениях о его близости к Владимиру Путину.
Как пишет британская The Times, Абрамович является одним из 25 крупнейших налогоплательщиков в Великобритании. По данным адвокатов бизнесмена, за последние 20 лет он заплатил в стране налогов на сумму 1,75 миллиарда фунтов. Это означает, что в Великобритании и Евросоюзе предприниматель заплатил больше налогов, чем в России.
Завершилось голосование по переименованию территории около посольства США в Москве. Победила «площадь Донецкой Народной Республики». Ранее сообщалось, что за этот вариант обязали проголосовать московских бюджетников.
Власти Харькова сообщают о ночном обстреле города, в результате которого повреждены супермаркет, гаражные кооперативы и нежилые помещения. Последствия обстрела публикуют в соцсетях. Также в области подверглись обстрелам Харьковский и Чугуевский районы. За сутки погибли четыре человека и еще 11 пострадали.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Беларусь впервые обогнала Германию по поставкам товаров в Россию
Беларусь стала одним из главных бенефициаров разрыва отношений между Россией и странами ЕС. В апреле белорусский экспорт в Россию вырос более чем на 100% и составил около 1,5 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg, ссылаясь на свой анализ данных о международной торговле.
Экспорт Германии в Россию за тот же период сократился до примерно 800 миллионов долларов. Таким образом, Беларусь впервые обогнала Германию (чья экономика в 60 раз больше белорусской) по поставкам товаров в Россию.
Институт изучения войны публикует новую сводку о положении на фронте в Донбассе.
- За последние сутки российские силы, вероятно, установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и нанесли удары по украинским позициям в промзоне за последние сутки. Оперативная среда в городе остается нестабильной.
- Россияне продолжали наступление на Славянск юго-восточнее района Изюма и западнее Лимана, пытаясь прорвать украинскую оборону. Вероятно, продолжат попытки продвинуться к Лисичанску как из района Тошковка-Устиновка на юге, так и из района Купянска с северо-запада.
- Минобороны РФ начало отвод войск с позиций в Запорожской области — вероятно, для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы, либо для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области.
- 7 июня российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном берегу реки Ингулец.
Во время войны сложно оперативно проверить информацию из зоны боевых действий. Относитесь к ней с осторожностью.
Референдум в Запорожье пройдет до конца года, утверждает Владимир Рогов, которого РИА Новости называет «членом главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области».
Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России.
Чем быстрее мы станем Россией, тем быстрее у нас наладится жизнь. Только в единой общерусской семье мы сможем реализовать свой потенциал в полном объеме: и человеческий, и производственный, и промышленный, и природный. Россия — это страна возможностей.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
«Аэрофлот» закажет 300 самолетов у Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех»). Рамочный договор стороны подпишут в июне на Петербургском международном экономическом форуме, пишут «Ведомости». Речь идет о воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214, рассказал источник, знакомый с планами авиакомпании.
Компания Mercedes-Benz перестала отгружать дилерам автомобили со склада в РФ из-за опасения вторичных санкций, узнал «Коммерсант».
Как подсчитали в «Автостате», по итогам мая в России были реализованы лишь 1,5 тысячи новых премиальных автомобилей — это на 89% меньше, чем годом ранее, и на 45% меньше, чем в апреле.
В массовом сегменте продажи также продолжают падать. В мае они сократилась на 83,5%, до 24,3 тысячи машин.
Минобороны Великобритании — о ситуации на фронте на 8 июня
- Россия продолжает попытки наступления на Северодонецкий «карман» с трех направлений, хотя украинская оборона держится. Маловероятно, что за последние 24 часа какая-либо из сторон значительно продвинулась вперед.
- В то время как Россия концентрирует свое наступление на центральном секторе Донбасса, она продолжает обороняться на флангах. Украинские силы недавно добились некоторого успеха, контратакуя на юго-западе Херсонской области, включая восстановление позиций на восточном берегу реки Ингулец.
- Поскольку фронт оккупированной зоны протянулся более чем на 500 километров, и Россия, и Украина сталкиваются с одинаковыми проблемами в поддержании оборонительной линии, высвобождая при этом боеспособные боевые подразделения для наступательных операций.
Во время войны сложно оперативно проверить информацию из зоны боевых действий. Относитесь к ней с осторожностью.
Ангела Меркель дала первое интервью после ухода с поста канцлера ФРГ
В нем она, в частности, назвала большой ошибкой российское вторжение в Украину. «Это жестокое, пренебрегающее международным правом нападение, которому нет оправдания. Путин хочет уничтожить Европу. Он хочет уничтожить Европейский Союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО», — сказала она.
Бывший канцлер подчеркнула, что не собирается быть посредником в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом и вести переговоры с Путиным. «В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала Меркель, добавив, что ее переговоры с президентом РФ «не принесут пользы».
Она отказалась извиняться за «политику умиротворения» в отношении Москвы. «Дипломатия не является неправильной только потому, что она не сработала. Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась. Я не вижу необходимости говорить „это было неправильно“, поэтому мне не за что извиняться», — сказала Меркель.
Также она ответила на вопрос, почему в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО. По ее словам, «Украина тогда была очень расколота политически между Януковичем и Ющенко, это не была внутренне демократически стабильная страна». Кроме того, она предположила, что тогда ускоренному вступлению стала бы препятствовать Россия, и «это не пошло бы на пользу».
Посол России в США получил письмо с призывом выступить против Кремля
«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом отказаться от родины, чтобы я осудил действия российского президента. И мне предложили, если я так пожелаю, обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман», — рассказал Анатолий Антонов.
Дипломат потребовал объяснений от Госдепартамента США по поводу «провокационного письма». «Когда я вижу в американских СМИ статьи, которые призывают российских военнослужащих, дипломатов предать родину, у меня не хватает слов, чтобы передать свое отторжение к такой политике», — добавил он.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Продолжает минирование местности.
- На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия. Для недопущения проведения контрнаступления украинских войск производит инженерное оборудование огневых позиций в районе Изюма.
- На Лиманском направлении противник предпринял попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имел, отошел.
- На Северодонецком направлении украинские военные успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отбили атаку.
- На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Видродження и Яковлевка.
- В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного ВСУ, враг отошел на ранее занимаемые позиции.
- На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный — по населенному пункту Курахово.
- На Южнобужском направлении противник вел артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Всемирный банк одобрил дополнительную финансовую помощь Украине на сумму 1,49 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на выплату зарплат государственным и социальным работникам.
Общая сумма помощи Украине от Всемирного банка составила уже более четырех миллиардов долларов.
Владимир Зеленский анонсировал запуск «Книги палачей» — информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные о военных преступлениях российской армии.
«Такая „Книга палачей“ является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений — солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдавал приказы. Тех, кто сделал возможным все, что они наделали в Украине», — заявил президент Украины в обращении по итогам 104-го дня войны.
В этом же видео Зеленский рассказал, что за время войны погибли уже более 31 тысячи российских военных. «Россия платит за совершенно бессмысленную войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат каждый день. И все равно настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого», — сказал он.
Здравствуйте! «Медуза» возобновляет ежедневную трансляцию, в которой расскажет об основных событиях 105-х суток войны в Украине. Спасибо, что остаетесь с нами.