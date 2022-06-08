Война Сто пятый день

Ангела Меркель дала первое интервью после ухода с поста канцлера ФРГ

В нем она, в частности, назвала большой ошибкой российское вторжение в Украину. «Это жестокое, пренебрегающее международным правом нападение, которому нет оправдания. Путин хочет уничтожить Европу. Он хочет уничтожить Европейский Союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО», — сказала она.

Бывший канцлер подчеркнула, что не собирается быть посредником в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом и вести переговоры с Путиным. «В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала Меркель, добавив, что ее переговоры с президентом РФ «не принесут пользы».

Она отказалась извиняться за «политику умиротворения» в отношении Москвы. «Дипломатия не является неправильной только потому, что она не сработала. Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась. Я не вижу необходимости говорить „это было неправильно“, поэтому мне не за что извиняться», — сказала Меркель.

Также она ответила на вопрос, почему в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО. По ее словам, «Украина тогда была очень расколота политически между Януковичем и Ющенко, это не была внутренне демократически стабильная страна». Кроме того, она предположила, что тогда ускоренному вступлению стала бы препятствовать Россия, и «это не пошло бы на пользу».