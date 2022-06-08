Глава «Справедливой России» заявил, что власти Москвы потребовали снять с офиса партии баннер в поддержку военной операции в Украине
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Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы потребовала снять с офиса партии баннер в поддержку военной операции в Украине.
Как написал Миронов в своем телеграм-канале, в инспекции сослались на «многочисленные обращения граждан». Существование таких обращений Миронов поставил под сомнение, добавив, что «хотел бы посмотреть в глаза» авторам жалоб и узнать, что же их так возмущает.
Также, по словам Миронова, претензии инспекции вызвало использование в баннере георгиевской ленточки. «Логика „железная“ — это символ Победы, а раз 9 Мая прошло, все связанное с праздником нужно убрать», — написал Миронов.
Я постоянно общаюсь с журналистами и волонтерами, приезжающими из мест боевых действий в столицу. Многие из них удивляются тому, что во внешнем облике Москвы ничто не напоминает о войне, в которой решается судьба страны: ни одного патриотического бигборда, ни одного портрета наших героев, ни zеток, ни vэшек. Теперь мы знаем, что это не стечение обстоятельств, а результат тщательного надзора ретивых инспекторов.
РИА Новости и РБК обратились за комментариями в инспекцию по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы, но на момент публикации новости их не получили.