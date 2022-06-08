Правительство ДНР отправили в отставку. Новым премьером самопровозглашенной республики стал чиновник из Минпромторга РФ

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Обновление: Правительство ДНР возглавил Виталий Хоценко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента самопровозглашенной республики. Ранее он был директором департамента министерства промышленности и торговли России.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отправил в отставку правительство во главе с премьером Александром Ананченко.

До формирования нового кабинета министров правительство продолжит выполнять свои функции, отмечается в соответствующем указе.

Пушилин в своем телеграм-канале поблагодарил Ананченко за работу и отметил, что внес в Народный совет ДНР новую кандидатуру на пост премьера, однако не назвал фамилию кандидата.

Отставку правительства Пушилин объяснил «необходимостью усилить интеграционные процессы».

Ананченко возглавлял правительство ДНР с октября 2018 года.

На фоне войны в Украине в ДНР вновь заговорили о необходимости проведения референдума о присоединении к России — в частности, такую точку зрения 7 июня высказывал председатель парламента ДНР Владимир Бидевка. Также о присоединении к РФ говорят представители «новых администраций» оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

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