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Футболистка Надежда Карпова, выступавшая за сборную России, стала одной из немногих российских спортсменок и спортсменов, кто открыто высказывается против российского вторжения в Украину. С начала войны она публикует антивоенные сториз в своем инстаграме, на который подписаны 144 тысячи человек.

Сейчас 27-летняя Надежда Карпова играет за испанский «Эспаньол». За свою футбольную карьеру она выступала за российские клубы «Зоркий» и «Чертаново», за испанские «Валенсию» и «Севилью», играла в молодежной сборной России, а потом и в главной национальной сборной, в том числе участвовала в чемпионате Европы 2017 года. В 2016-м спортсменку включили в список 10 лучших молодых футболистов по версии проекта «Команда Месси».

Надежда Карпова (слева в белой форме) во время матча Россия — Германия в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы. 20 сентября 2016 года Евгений Фельдман

В интервью «Би-би-си» Карпова заявила, что не может молчать о войне в Украине: «Я не могу смотреть на эту бесчеловечность и молчать. Я не знаю, что случилось бы, если бы я была в России, а не в Испании, но я считаю, что раз я здесь, то это мой долг».

Путин забрал у нас все, забрал наше будущее. При этом он сделал это с нашего молчаливого согласия. Они [российские власти] почти не встречали сопротивления. Большинство людей просто закрывало глаза на несправедливость, считая, что все это их не касается.

По словам футболистки, российская пропаганда распространяет идею о том, что россияне — «особенная нация» с «особой миссией». «О какой особой миссии идет речь? Я не считаю россиян особенными. В то же время мне не стыдно быть русской, потому что Россия — это не правительство и не Владимир Путин», — сказала спортсменка.

Людей, которые поддерживают войну с Украиной, Карпова назвала заложниками пропаганды. «Мне их жаль, и я считаю, что мы должны сделать все, чтобы их от нее освободить», — добавила футболистка.

Вместе с Карповой в «Эспаньоле» играет украинка Тамила Химич. Она, по словам российской спортсменки, сначала отнеслась к ней настороженно.

Как будто она боялась, что я поддерживаю войну и считаю украинцев врагами. А мне плакать хотелось. Я думала о ее семье и друзьях, и все ли с ними в порядке. Это было такое ужасное чувство — осознавать, что она может потерять близких.

В интервью «Би-би-си» Карпова сделала каминг-аут — как отмечает издание, первой из российских футболисток. При этом она вновь заговорила о российской пропаганде, орудием которой, по ее словам, стало негативное отношение россиян к ЛГБТ-людям.

«Сейчас российская пропаганда пытается дискредитировать людей, которые выступают против войны, публично говоря об их сексуальности. Например, когда Маргарита Симоньян об антивоенной позиции Максима Галкина, она указала, что он гей. По их мнению, быть геем означает, что ты плохой, отвратительный человек без моральных ценностей», — сказала Карпова.

«Би-би-си» отмечает, что среди российских профессиональных футболистов-мужчин лишь двое высказывались против войны. Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов после начала вторжения сделал пост в инстаграме с черным квадратом и фразой «Нет войне». Аналогичный пост опубликовал нападающий «Спартака» Александр Соболев, но он удалил его спустя несколько часов.

Самое резонансное антивоенное выступление людей из футбола на сегодняшний день — это видео бывшего футболиста, основателя клуба «Красава» Евгения Савина.

ЯРМОЛЕНКО -ВОЙНА. Почему МОЛЧАТ ФУТБОЛИСТЫ В РОССИИ |Yarmolenko. The war. Speechless Russian players КраСава

В начале видео Савин показал кадры разрушенных городов Украины и назвал войну войной. Он поговорил с украинским футболистами, в том числе теми, кто играл в чемпионате России. Они задавали вопрос, почему российские футболисты молчат о войне. «Я ни одного футболиста не услышал, ни одного», — сказал бывший игрок киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев.

После выхода видео администрация стадиона «Зоркий» в подмосковном Красногорске, где проводил тренировки клуб «Красава», расторгла с ним арендный договор. В конце мая стало известно, что Евгений Савин уехал из России.

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