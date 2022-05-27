Владелец футбольного клуба «Красава» Евгений Савин, выступавший против войны, уехал из России

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Владелец футбольного клуба «Красава» Евгений Савин, выступавший против войны в Украине, покинул Россию.

«После выпуска с украинскими спортсменами и выражения своей гражданской позиции против войны с Украиной президент ФК „Красава“ Савин Евгений покинул страну», — говорится в ролике на ютьюб-канале Савина, вышедшем 27 мая.

18 апреля Савин публиковал в своем канале видео, посвященное войне в Украине. В нем приняли участие украинские футболисты Андрей Ярмоленко, Андрей Воронин, Виталий Миколенко, Александр Алиев и беженцы из Украины.

«Война, которую развязала наша страна, в одном только Мариуполе унесла уже больше жизней мирных жителей и детей, чем за восемь лет на Донбассе. Между страхом и совестью я выбираю второе», — так комментировал выход ролика Савин.

После этого стало известно, что футбольному клубу «Красава» запретили проводить тренировки на стадионе в Красногорске.

Евгений Савин — в прошлом профессиональный футболист. После завершения спортивной карьеры был соведущим передачи «Культ тура» и комментировал футбольные матчи на «Матч ТВ». У его ютьюб-канала «КраСава» более 1,1 миллиона подписчиков. Одноименный футбольный клуб Савина был основан в 2021 году и в сезоне 2021/2022 дебютировал в розыгрыше II дивизиона Футбольной национальной лиги.

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