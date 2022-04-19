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Футбольному клубу «Красава», который принадлежит блогеру и бывшему футболисту Евгению Савину, запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Об этом сообщил журналист Иван Карпов. На его пост обратили внимание «Новая Газета. Европа» и Sports.ru.

По данным Карпова, Савину «пришло письмо счастья» от «властей», которые уведомили, что клуб с 20 апреля не сможет продолжать тренировки в Красногорске. Телеграм-каналу «Осторожно, новости» Савин заявил, что уже знает о ситуации, «переваривает информацию» и готовится высказаться.

18 апреля Савин опубликовал в своем ютьюб-канале «КраСава» выпуск, посвященный войне в Украине. В нем приняли участие украинские футболисты Андрей Ярмоленко, Андрей Воронин, Виталий Миколенко, Александр Алиев и хорват Дарио Срна, игравший за донецкий «Шахтер». О войне также рассказали беженцы из Украины.

«Война, которую развязала наша страна, в одном только Мариуполе унесла уже больше жизней мирных жителей и детей, чем за восемь лет на Донбассе. Между страхом и совестью я выбираю второе», — прокомментировал выход ролика Савин.

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Евгений Савин — в прошлом профессиональный футболист. После завершения спортивной карьеры был соведущим передачи «Культ тура» и комментировал футбольные матчи на «Матч ТВ». У его ютьюб-канала «КраСава» более 1,1 миллиона подписчиков. Одноименный футбольный клуб Савина был основан в 2021 году и в сезоне 2021/2022 дебютировал в розыгрыше II дивизиона Футбольной национальной лиги.

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