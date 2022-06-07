Война Сто четвертый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 6 июня можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- В оккупированном Мариуполе, по заявлению украинских властей, вводят карантин из-за холеры.
- Постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул зал Совбеза ООН после заявления главы Евросовета Шарля Мишеля, обвинившего Россию в провоцировании продовольственного кризиса.
- МИД запретил въезд в Россию 61 гражданину США, в том числе руководителям Netflix и Universal Pictures.
- Россия начала передавать Украине тела погибших защитников «Азовстали».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Сведения о погибших в Украине военнослужащих признали «государственной тайной»
Сайты «Сети городских порталов» удалили страницы с официальными списками российских солдат, погибших на войне в Украине, пишет «Тайга.инфо».
Это произошло после того, как в Калининградской области суд объявил «запрещенной информацией» список погибших в Украине, собранный псковским сайтом 60.RU по открытым официальным источникам.
Судья решил, что такие сведения «раскрывают потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций» и относятся к «государственной тайне».
После решения суда 60.RU и другие региональные сайты «Сети городских порталов» Shkulev Media Holding удалили перечни со своего сайта. Среди них новосибирский NGS, Чита.ру, челябинский 74.RU, екатеринбургский E1, красноярский NGS24, омский NGS55 и другие.
Американский суд выдал ордер на арест двух самолетов, принадлежащих Роману Абрамовичу.
Речь идет о лайнерах Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER общей стоимостью более 400 миллионов долларов.
Абрамович не входит в санкционный список США, однако американское министерство торговли утверждает, что миллиардер нарушил санкции, экспортировав самолеты без лицензии. По данным ФБР, Boeing с марта находится в Дубае, а Gulfstream — в Москве.
Война России в Украине идет больше трех месяцев, из-за нее экономика России падает, люди теряют работу, а те немногие россияне, кто выступают против войны, оказываются под уголовным преследованием. Как россияне адаптируют свой бюджет к возможному кризису, можно ли верить официальной статистике во время войны и почему эмиграцию россиян уже не остановить? Об этом «Медуза» поговорила с экономистом Татьяной Михайловой.
Япония ввела санкции в отношении еще двух российских банков. В черный список попали Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также Белорусский банк развития и реконструкции. Также вводится запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению производственной базы Российской Федерации. О чем именно идет речь, пока не уточняется.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Планируется увеличить численность белорусской армии до 80 тысяч человек.
- На Харьковском направлении основные усилия противника сосредоточены на поддержании занятых рубежей, приграничных районов к северу от Харькова и сдерживании продвижения украинских войск.
- На Славянском направлении россияне продолжают наступление на Изюм и Славянск. Пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Обстреливают позиции ВСУ в районах населенных пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха.
- На Донецком направлении, помимо артиллерийских обстрелов, враг наносил авиаудары с самолетов и вертолетов. Основные усилия противник сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
- На Лиманском направлении активных боевых действий не велось. Враг нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в четырех километрах к востоку от Славянска.
- Враг продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Украинские воины наносят противнику потери.
- На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Рота.
- Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил на Херсонщине, а самолеты — по складам боеприпасов на Николаевщине. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.
- Чтобы восстановить потерянные позиции, враг при поддержке артиллерии и армейской авиации совершил наступательные действия в сторону Лозово — Белая Криница, успеха не имел.
- В акватории Черного моря в боевой готовности находятся три носителя крылатых ракет морских ракет типа «Калибр».
- За сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты десять атак врага, уничтожены один танк, три артиллерийских системы, две бронемашины, один автомобиль и два склада с боеприпасами. Подразделения ПВО сбили два беспилотника типа «Орлан-10».
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в Криворожском районе.
«Ночью враг ударил из „Ураганов“ по Зеленодольской общине. В Большой Костромке ранен 46-летний мужчина. Он в больнице. В селе повреждены дома», — написал он.
Здравствуйте. «Медуза» возобновляет ежедневную трансляцию о событиях в Украине и вокруг нее.