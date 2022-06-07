США изъяли «яхту Керимова» стоимостью 325 миллионов долларов. Во время суда выяснилось, что ее номинальному владельцу также принадлежит «яхта Путина»

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Яхта «Амадея» в порту Лаутока на Фиджи. 13 апреля 2022 года Leon Lord / Fuji Sun / AFP / Scanpix / LETA

Представители властей США изъяли на суперяхту «Амадея», которая предположительно принадлежит российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову.

Как сообщает Associated Press, Верховный суд Фиджи отменил постановление, которое не позволяло США изъять лодку стоимостью 325 миллионов долларов. Спустя один-два часа после суда представители США забрали судно и увезли в неизвестном направлении. В Минюсте США пока это не комментировали.

Во время судебного процесса судья Камал Кумар заявил, что у защиты почти нет шансов подать апелляцию, признал, что содержание яхты в порту Лаутока «дорого обходится фиджийскому правительству», и допустил, что, скорее всего, лодка вошла в воды Фиджи, «чтобы избежать судебного преследования со стороны США».

ФБР связывает яхту «Амадея» с семьей Керимовых. По данным бюро, российский сенатор тайно купил судно в 2021 году через подставные компании. ФБР обнаружило электронные письма, согласно которым в 2022 году на борту находились дети Керимова, а также, что экипаж использовал кодовые имена — G0 для Керимова, G1 для его жены, G2 для его дочери и так далее.

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Кроме того, американские следователи установили связь лодки с Керимовым, обнаружив покупки таких предметов, как печь для пиццы и спа-кровать. Как отмечает AP, на борту есть аквариум с живыми омарами, расписанное вручную пианино, бассейн и большая вертолетная площадка.

Адвокат Фейзал Ханифф, представлявший интересы номинального владельца судна Millemarin Investments, говорил, что яхтой владеет другой богатый россиянин, который, в отличие от Керимова, не находится под санкциями. США признали, что, судя по документам, лодкой владеет Эдуард Худайнатов — бывший глава «Роснефти» (возглавлял компанию в 2010-2012 годах) и «давний знакомый» Игоря Сечина. По данным США, Худайнатов также является владельцем 140-метровой суперяхты «Шахерезада» стоимостью 700 миллионов долларов, которую команда Алексея Навального связывала с президентом России Владимиром Путиным.

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В ФБР заявили, что тот факт, что Худайнатов считается владельцем двух суперяхт, связанных с людьми, находящимися под санкциями, «позволяет предположить, что Худайнатов используется как чистый, не находящийся под санкциями подставной владелец, чтобы скрыть истинных бенефициарных владельцев этих судов». США усомнились, что Худайнатов действительно может позволить себе две яхты общей стоимостью более одного миллиарда долларов.

В судебных документах сказано, что вскоре после вторжения России в Украину яхта «Амадея» отключила свой транспондер и вышла из Карибского бассейна через Панамский канал в Мексику. На борту находились около 100 тысяч долларов наличными. Затем судно прошло тысячи миль через Тихий океан на Фиджи и вошло в воды страны без разрешения. В Минюсте США говорили, что не верят документам, согласно которым судно направлялось на Филиппины, и считают, что оно шло во Владивосток или другой порт в России.

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