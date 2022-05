В Италии задержали 140-метровую яхту «Шахерезада». Команда Навального связывала ее с Путиным

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Яхта «Шахерезада» в порту Марина-ди-Каррара, 6 мая 2022 года Federico Scoppa / AFP / Scanpix / LETA

В Италии в порту Марина-ди-Каррара в Тоскане задержали 140-метровую яхту «Шахерезада» («Scheherazade»), владелец которой, по версии итальянских следователей, связан с властями России. Об этом 6 мая сообщило министерство экономики и финансов Италии. Внимание на это обратила соратница российского политика Алексея Навального Мария Певчих.

Расследование итальянских властей «выявило наличие значительных экономических и деловых связей бенефициарного владельца судна „Шахерезада“ с видными представителями российского правительства и с другими субъектами», в отношении которых ЕС ввел санкции из-за войны в Украине, говорится в сообщении министерства.

Комитет финансовой безопасности Италии, который следит за соблюдением санкционного режима ЕС, предложил включить владельца суперяхты в санкционный список по Украине. До принятия этих ограничительных мер министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко принял решение заморозить актив.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

В марте команда Алексея Навального выпустила расследование о яхте «Шахерезада» стоимостью 700 миллионов долларов. Официально владелец лодки неизвестен — в документах указан офшор с Маршалловых островов. Команда Навального утверждает, что яхтой владеет президент России Владимир Путин. По данным авторов расследования, на судне работают сотрудники Федеральной службы охраны, которая занимается защитой федеральных органов власти, в первую очередь президента.

Газета The New York Times допускала, что яхтой «Шахерезада» владеет некий российский миллиардер «или россиянин со сверхсвязями — даже мистер Путин». Капитан судна, гражданин Великобритании Гай Беннетт-Пирс в разговоре с The New York Times отрицал, что Путин владеет яхтой или когда-либо находился на ней.

Больше о «яхте Путина»

Команда Навального рассказала о 140-метровой «яхте Путина» за 700 миллионов долларов На ней работают сотрудники ФСО, которые ездят в Италию как на вахту

Больше о «яхте Путина»

Команда Навального рассказала о 140-метровой «яхте Путина» за 700 миллионов долларов На ней работают сотрудники ФСО, которые ездят в Италию как на вахту

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь