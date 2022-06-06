Война Сто третий день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 5 июня можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска
- Великобритания согласовала с США поставку в Украину реактивных систем залпового огня.
- Поселок Теткино в Курской области вновь подвергся обстрелу.
- В Балтийском море начались крупные учения НАТО с участием Швеции и Финляндии.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в «Москвич»
Соответствующие изменения 3 июня появились в ЕГРЮЛ, обратил внимание РБК. В реестре указывается, что совладельцем компании является ООО «Центр развития технологий», который контролируется департаментом имущества Москвы.
В оккупированной Херсонской области отметят День России
Об этом заявил Владимир Сальдо, которого российские государственные СМИ называют «главой военно-гражданской администрации» региона.
Самое главное, мы его [День России] будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Ежедневная сводка британской разведки
- Рано утром 5 июня россияне нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 по железнодорожной инфраструктуре в Киеве — вероятно, в попытке сорвать поставки западной военной техники передовым украинским подразделениям.
- В Донбассе продолжаются тяжелые бои за Северодонецк. Российские войска продолжают продвигаться к Славянску, пытаясь окружить украинские силы.
- На море после потери крейсера «Москва» в апреле российские силы, вероятно, перебросили на остров Змеиный в западной части Черного моря несколько средств противовоздушной обороны, в том числе комплексы «Тор» и «Панцирь». Вероятно, это оружие предназначено для противовоздушной обороны российских военных кораблей, действующих в районе острова Змеиный.
- Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует возобновлению морской торговли, включая экспорт украинского зерна.
Великобритания вслед за США поставит Украине реактивные системы залпового огня
Поставка систем M270 уже согласована с США, которые их производят. Первоначально, по данным «Би-би-си», речь идет о трех установках.
Обучить украинских военных работе с M270 планируется в ближайшие недели.
Глава Луганской области — о ходе боев в регионе
Сергей Гайдай рассказал, что россияне продолжают штурм Северодонецка. Также российские войска обстреливают близлежащие населенные пункты: Золотое, Ореховое, Горское, Врубовку, Метелкино, Боровское, Устиновку, Тошковку.
В Лисичанске от обстрелов пострадала пекарня. Также, по словам Гайдая, россияне вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки, понесли потери и отступили. В области было разрушено не менее 25 домов.
Однако украинские войска держат оборону, подчеркнул Гайдай. «В этом убедился и глава государства, который посетил наши передовые позиции в Луганской области», — добавил он.
В условиях войны невозможно оперативно информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска
На передовой президент пообщался с военными и заслушал информацию об оперативной обстановке, а также о материально-техническом обеспечении. Он также вручил военным награды.
В Балтийском море начались крупные учения НАТО. В них принимают участие Финляндия и Швеция
Ежегодные учения BALTOPS будут проходить в течение почти двух недель. В них примут участие 45 кораблей, 75 самолетов и более 7000 моряков, летчиков и морских пехотинцев из 16 стран.
Швеция и Финляндия принимают участие в BALTOPS с 1990-х годов.
Ночью был обстрелян поселок Теткино в Курской области
Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. В результате инцидента никто не пострадал, несколько построек были повреждены.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.