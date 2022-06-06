Небензя покинул зал Совета безопасности ООН во время выступления главы Евросовета. Тот обвинил Россию в провоцировании продовольственного кризиса

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя покинул зал во время выступления председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Судя по трансляции заседания, это произошло после того, как Мишель обвинил Россию в блокировке миллионов тонн зерна в Украине, срыве сельскохозяйственных работ (в том числе путем минирования), ударах по зернохранилищам, краже сельхозпродукции и попытках «переложить вину на других».

«Это трусливо и это пропаганда», — заявил европейский чиновник, добавив, что Евросоюз не вводил санкций против российского аграрного сектора. После этих слов Мишель сказал: «Вы можете уйти… Наверное, проще не слушать правду».

Заместитель Небензи Дмитрий Полянский заявил, что тот покинул зал из-за того, что Шарль Мишель говорил «отвязно и грубо» и обвинял Россию в провоцировании кризиса «вопреки фактам».

Украина — один из крупнейших экспортеров зерна в мире. Из-за российского вторжения значительная часть экспорта — прежде всего по морю — остановилась, что создает угрозу глобального продовольственного кризиса.

Россия, захватившая часть крупных украинских портов, возлагает ответственность за происходящее на Киев, утверждая, что экспорту препятствует минирование Украиной подходов к своим портам. РФ также говорит, что может сама начать поставки зерна в случае снятия санкций.

Читайте также

Война Сто третий день

Читайте также

Война Сто третий день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь