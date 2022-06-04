Минобороны РФ обвинило ВСУ в поджоге Всехсвятского скита Святогорской Лавры в Донецкой области. Украинская сторона говорит об обстреле российскими военными

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На территории Всехсвятского скита Святогорской лавры в Донецкой области загорелся деревянный храм Всех святых. Церковь была построена в начале 2000-х годов на месте одноименного храма, уничтоженного в советское время, сообщается на сайте лавры. Как пишет УНИАН, это самый большой деревянный храм Украины (на сайте лавры этот факт не упоминается).

Страница Юрия Кочевенко, военнослужащего 95-й отдельной десантно- в Facebook

Представитель 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявил, что пожар на территории скита возник из-за обстрела российскими войсками.

Минобороны РФ, в свою очередь, посвятило пожару в ските отдельный пост в своем телеграм-канале, написав, что скит подожгли военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. «Находившиеся к северу от Святогорска подразделения российских Вооруженных Сил не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Пожар в лавре прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. «Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любая другая территория и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины», — написал Зеленский в своем телеграм-канале, напомнив, что в конце мая Киев потребовал лишить Россию членства в ЮНЕСКО:

Во время войны невозможно оперативно подтвердить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Святогорская лавра относится к Донецкой и Мариупольской Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Сообщалось, что лавра, на территории которой, в числе прочих, находились беженцы, в марте, мае и начале июня подвергалась обстрелам, в результате которых были повреждены здания и ранены несколько человек.

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