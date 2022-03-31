Самолеты Абрамовича, Усманова и Шувалова продолжили полеты по Европе после закрытия неба для российских лайнеров Их маршруты отследили The Guardian и OCCRP

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Частные самолеты, связанные с российскими миллиардерами и высокопоставленными госслужащими, продолжили летать в аэропорты Евросоюза и Великобритании после того, как ЕС полностью запретил полеты российских самолетов над своей территорией, а страны-члены союза ввели санкции против России из-за вторжения в Украину. Об этом говорится в совместном расследовании The Guardian и OCCRP.

Среди тех, чей самолет заметили в небе над ЕС, оказался глава российской госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. 23 февраля Евросоюз ввел в отношении него санкции из-за признания Россией ЛНР и ДНР. По данным сервиса Flightradar24, после этой даты самолет Bombardier Global Express, связанный с Шуваловым, 24-27 февраля совершил несколько полетов между Женевой, Мюнхеном, Парижем и Миланом. 27 февраля, когда ЕС запретил полеты российских самолетов над своей территорией, бизнес-джет Шувалова отправился из Парижа в Москву, а оттуда — в Хельсинки.

На следующий день после введения запрета на полеты российских самолетов в небе ЕС заметили два самолета, которые связывают с миллиардером, уроженцем Узбекистана Алишером Усмановым. По информации сайта ADS-B Exchange, собирающего данные с , вечером 28 февраля Airbus A340 Усманова с бортовым номером вылетел из Мюнхена в Ташкент. Тогда же еще один самолет бизнесмена вылетел из Флоренции также в Ташкент. Это случилось в день, когда ЕС ввел санкции в отношении Усманова.

Представитель бизнесмена заявил, что самолет с номером M-IABU не находится в собственности или под контролем Усманова, тот может только арендовать его. «Что касается соблюдения правил вылета самолетов, то наш детальный юридический анализ не выявил никаких нарушений», — сказал пресс-секретарь миллиардера. Он не ответил на вопрос, был ли Усманов на борту одного из двух упомянутых самолетов.

27 февраля, в день, когда ЕС запретил полеты российских самолетов, в аэропорту Риги приземлился Bombardier Global 6000, связанный с Романом Абрамовичем. На борту не было пассажиров, сообщили Re:Baltica в аэропорту. Самолет приземлился до того, как запрет на полеты вступил в силу, утверждают в агентстве гражданской авиации Латвии. Когда 15 марта ЕС ввел санкции в отношении Абрамовича, владельцы самолета пытались переправить его в Стамбул, после чего лайнер заблокировали.

Анализ The Guardian также показал, что самолеты россиян, попавших под санкции, в первую неделю войны в Украине совершили больше полетов в Объединенные Арабские Эмираты, чем в любую другую неделю 2022 года. В частности, в ОАЭ летали самолеты, которые ранее связывали с Романом Абрамовичем, украинскими политиком Виктором Медведчуком, а также с российскими бизнесменами Андреем Гурьевым, Андреем Мельниченко и Олегом Дерипаской.

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