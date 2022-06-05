Война Сто второй день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 4 июня можно прочитать тут.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Главные новости за ночь
- Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот, по его мнению, просит помощи у Запада недостаточно вежливо. «Здесь какая-то личная психическая проблема», — сказал Кевер.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад запретил Украине вести переговоры с Россией через день после встречи в Стамбуле. «Они ужесточили свою позицию, состоялась провокация в Буче», — добавил Лавров.
- Санкции Кремля против бывшей «дочки» «Газпрома» Gazprom Germania будут стоить около пяти миллиардов долларов в год, сообщили источники Welt am Sonntag. Часть этой суммы осенью переложат на конечных потребителей в виде налога.
Житель поселка Великая Новоселка (Донецкая область) в подвале школы
Сегодня 102-й день войны России с Украиной. Мы возобновляем наш онлайн о военных действиях и связанных с ними событиях. Онлайн предыдущего дня можно почитать здесь.