В России вновь попытались поджечь военкомат. «Коктейлями Молотова» забросали здание Щелковского военного комиссариата в Подмосковье
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В городе Щелково Московской области в ночь на 18 мая в здание военного комиссариата бросили два «коктейля Молотова», сообщают Baza и «Острожно новости».
В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе — архив комиссариата. На месте происшествия работают пожарные, полиция и сотрудники Следственного комитета РФ.
Сообщается, что идет розыск поджигателя, но не уточняется, есть ли у полиции конкретные подозреваемые.
По подсчетам Baza, с начала вторжения России в Украину это уже 12 попытка поджога военкомата в разных регионах РФ.