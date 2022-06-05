В Черном море массово гибнут дельфины. Возможно, они тоже стали жертвами войны

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Дельфины в проливе Босфор. Стамбул, 25 мая 2020 года PPI / Zuma Wire / Scanpix / LETA

В соцсетях и СМИ участились публикации, связанные с массовой гибелью дельфинов в Черном море. Их находят на побережье Украины, России, Румынии, Болгарии и Турции.

Севастопольский центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» в середине мая сообщил о 282 мертвых особях и 41 одном живом дельфине, которые выбросились на берег с начала 2022 года. По данным сочинского центра спасения дельфинов «Дельфа», за пять месяцев были найдены более 400 мертвых дельфинов и 50 живых. За весь прошлый год сотрудники центра зарегистрировали около 350 таких случаев.

Специалисты из разных стран называют несколько основных версий происходящего. Одни считают гибель дельфинов следствием рыболовного промысла, другие предполагают распространение инфекции или действия интоксикации, но есть и те, кто утверждает, что причиной гибели дельфинов стала война, которую Россия ведет против Украины.

Одесский эколог Иван Русев — сторонник версии о том, что именно война оказывает столь негативное влияние на акваторию Черного моря. Он опубликовал пост в фейсбуке, в котором обвинил российских военных в гибели дельфинов. По его словам, на кораблях ВМФ России используются мощные гидролокаторы, из-за чего у дельфинов нарушается ориентация в пространстве, они не могут охотиться и погибают. Русев также отметил, что точное количество погибших дельфинов сейчас установить не представляется возможным, поскольку побережье заминировано, а трупы животных быстро съедают хищники и птицы.

Болгарский ученый Атанас Русев, однофамилец одесского эколога Ивана Русева, опубликовал пост с фотографией дельфина на берегу. У животного на теле видно большую рану от ожога. По мнению ученого, такое ранение дельфин мог получить только от взрыва бомбы. Вместе с раненым дельфином на берегу обнаружили еще две особи. Эксперты, изучив фото и видео, пришли к выводу, что животные не ели минимум 10 дней, предположительно, из-за шумового загрязнения, которое нарушило их способность ориентироваться.

По информации Русева, случившееся с этими дельфинами — не единичный случай. Другие животные были найдены в подобном состоянии в румынском городе Мангалия.

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Директор сочинского Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей придерживается другого мнения о причинах гибели дельфинов. «С апреля в акватории Черного моря, в том числе и в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов. Основная причина гибели дельфинов в этом сезоне в таком количестве, по нашему мнению, — это эпизоотия, возможно, вирусная инфекция», — рассказала Белей агентству РИА Новости.

Сотрудники центра «Дельфа» предполагают, что дельфинов могла поразить инфекция, которая подавляет иммунную систему животных.

Другой причиной массовой гибели дельфинов Татьяна Белей назвала рыболовный промысел. Среди обнаруженных дельфинов встречаются те, кому отрезали хвост. По словам эксперта, это делают рыбаки, чтобы извлечь дельфинов из рыболовных сетей.

Версии о болезни животных придерживается сотрудница Карадагской научной станции Ирина Логоминова. Она заявила, что ничего аномального в происходящем вообще нет. «Весной и осенью происходит резкий перепад температур, в эти периоды дельфины, особенно белобочка и азовка, в высокой степени подвержены кожным болезням, грибковым инфекциям. Это давно известный науке факт. Именно азовка наиболее уязвима как раз в этот период года. Говорить, что это какая-то острая повальная инфекция, мы не можем — наше научное учреждение не располагает такой информацией», — рассказала Логоминова агентству РИА Новости.

Некоторые версии о причинах массовой гибели дельфинов объединил в своем заявлении Турецкий фонд морских исследований. Он отмечает, что война оказывает крайне пагубное влияние на хрупкую экосистему, которая и так пострадала от чрезмерного вылова рыбы, климатических изменений и загрязнения, связанного с деятельностью человека. Эксперты фонда отметили, что последствия войны, будь то попадание ядовитых веществ в воду, шумовое загрязнение или взрывы морских мин, непременно скажутся на биоразнообразии региона.

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