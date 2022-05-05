Власти Украины запустили платформу по сбору пожертвований United24. Деньги через нее будут поступать на счета украинского Нацбанка

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске онлайн-платформы по сбору пожертвований в поддержку страны под названием United24. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Платформа будет собирать пожертвования по трем направлениям: на оборону и разминирование территории Украины, на гуманитарную и медицинскую помощь, а также на восстановление страны.

Ответственным за деятельность United24 назначен вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Пожертвованиями будут распоряжаться министерства обороны здравоохранения и инфраструктуры.

Все поступившие деньги будут направлены на счета Национального банка Украины, закрепленные за профильными министерствами. Нацбанк будет предоставлять отчетность о сборе средств каждые 24 часа. Министерства будут отчитываться о распределении денег раз в неделю. Их отчеты будет проверять в том числе украинское отделение международной аудиторской компании Deloitte.

«Каждый может сделать пожертвование в один клик из любой страны. Это могут быть как отдельные сознательные граждане, предприниматели, так и крупные технологические корпорации. Мы каждый день сражаемся с врагом, борясь за ценности свободы и демократии, и United24 станет тем цифровым сервисом, который объединит весь цивилизованный мир для поддержки Украины», — заявил Владимир Зеленский.

После российского вторжения в сборе пожертвований для Украины и ее граждан приняли участие частные лица, международные гуманитарные организации и политические структуры в разных странах мира.

Читайте также

Хотите помочь мирным жителям Украины, пострадавшим из-за войны? Мы выбрали НКО, фонды и проекты, которым действительно стоит доверять

Читайте также

Хотите помочь мирным жителям Украины, пострадавшим из-за войны? Мы выбрали НКО, фонды и проекты, которым действительно стоит доверять

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь