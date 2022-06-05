Минобороны РФ отчиталось об уничтожении танков на вагоноремонтном заводе в Киеве. В «Украинской железной дороге» заявили, что там были вагоны для зерна
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Глава компания «Укрзалізниця» («Украинская железная дорога») Александр Камышин заявил, что на Дарницком вагоноремонтном заводе в Киеве, обстрелянном 5 июня российскими войсками, не было танков.
Ранее Минобороны РФ заявило, что «высокоточными ракетами… уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия».
По словам Камышина, на самом деле на заводе ремонтировались вагоны, предназначенные для экспорта зерна из Украины. Чиновник пригласил журналистов вечером 5 июня посетить завод и удостовериться в том, что «Россия в очередной раз соврала».
«Официально заявляю: на территории [завода] нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции. <…> Их настоящая цель — экономика и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на Запад», — заявил он.
Ракетный обстрел Киева 5 июня стал первым с конца апреля.
Россия утверждает, что наносит удары лишь по военным объектам Украины. Многочисленные свидетельства ударов по гражданской инфраструктуре и преступлений против мирного населения власти РФ называют подлогом или провокацией украинской стороны.