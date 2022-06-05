Минобороны РФ отчиталось об уничтожении танков на вагоноремонтном заводе в Киеве. В «Украинской железной дороге» заявили, что там были вагоны для зерна

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Глава компания «Укрзалізниця» («Украинская железная дорога») Александр Камышин заявил, что на Дарницком вагоноремонтном заводе в Киеве, обстрелянном 5 июня российскими войсками, не было танков.

Ранее Минобороны РФ заявило, что «высокоточными ракетами… уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия».

По словам Камышина, на самом деле на заводе ремонтировались вагоны, предназначенные для экспорта зерна из Украины. Чиновник пригласил журналистов вечером 5 июня посетить завод и удостовериться в том, что «Россия в очередной раз соврала».

«Официально заявляю: на территории [завода] нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции. <…> Их настоящая цель — экономика и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на Запад», — заявил он.

Ракетный обстрел Киева 5 июня стал первым с конца апреля.

Россия утверждает, что наносит удары лишь по военным объектам Украины. Многочисленные свидетельства ударов по гражданской инфраструктуре и преступлений против мирного населения власти РФ называют подлогом или провокацией украинской стороны.

Интервью Камышина «Медузе»

«Добавились новые виды деятельности. Раньше мы не занимались хранением тел российских военных» За время войны «Украинские железные дороги» эвакуировали миллионы людей — и привезли в Киев Боно. Мы поговорили с главой компании Александром Камышиным

Интервью Камышина «Медузе»

«Добавились новые виды деятельности. Раньше мы не занимались хранением тел российских военных» За время войны «Украинские железные дороги» эвакуировали миллионы людей — и привезли в Киев Боно. Мы поговорили с главой компании Александром Камышиным

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