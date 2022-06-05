Киев впервые с конца апреля подвергся ракетному обстрелу
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил утром 5 июня, что Дарницкий и Днепровский районы города подверглись ракетному обстрелу, в результате которых пострадал один человек.
Удары, по словам мэра, наносились по инфраструктурным объектам.
Издание НВ пишет, что в последний раз Россия обстреливала Киев ракетами 28 апреля.
Власти украинских регионов и населенных пунктов также сообщили о ракетных ударах по Краматорску, Лисичанску, окрестностям Броваров в Киевской области. По словам главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, при обстреле Лисичанска погибли женщина и двое мужчин были ранены.
Глава администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что 4 июня в результате обстрелов в области погибли шесть человек и девять получили ранения. В самопровозглашенной ДНР заявили об обстрелах Донецка, в результате которых, как утверждалось, пострадали 13 человек.