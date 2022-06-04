Война Сто первый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 3 июня можно прочитать тут.
Главные новости последних часов:
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с декабря 2021 года потратил около 100 часов на телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
- Центральный депозитарий российского фондового рынка остановил операции в евро и заявил о «чрезвычайной ситуации» из-за внесения в санкционный список Евросоюза.
- Минюст объявил «иноагентами» журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова, а также бизнесмена Евгения Чичваркина.
- Путин назвал «блефом» сообщения о том, что Россия мешает вывозу украинского зерна.
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Таблички на свежих могилах на кладбище в Мариуполе. Фотографии этой войны
Главные новости последних часов
- Представители США в последние недели регулярно обсуждают возможные условия прекращения огня и завершения конфликта в Украине, сообщили источники CNN. Одна из тем переговоров — план урегулирования конфликта, предложенный ранее Италией. Обсуждения ведутся без непосредственного участия Киева, несмотря на обязательство Вашингтона «ничего (не говорить) об Украине без Украины».
- Европейские бизнесмены собираются купить принадлежащую Роману Абрамовичу и его партнерам британскую телекоммуникационную группу Truphone за 1 фунт стерлингов, узнала газета Financial Times. Решение о продаже Truphone связано с западными санкциями, веденными в отношении российского миллиардера. Абрамовичу принадлежат 23% компании, большая часть остальных акций — в собственности его партнеров по «Евраз» Александра Фролова и Александра Абрамова. Сделку планируют заключить в июне.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэров нескольких городов США разорвать отношения с российскими городами-побратимами, пишет The New York Times. «Что вам дают эти связи? Наверное, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована», — заявил украинский лидер.
- Премьер Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите НАТО в Мадриде в конце июня, сообщают источники телеканала NHK. Ранее главы японского правительства во встречах альянса не участвовали. Япония не состоит в НАТО.
Росавиаця в 17-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России, сообщает «Интерфакс».
Теперь ограничение на полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту действует до 12 июня.
Запрет был введен в первый день российского вторжения в Украину — 24 февраля.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские военные продолжают наступление в Восточной зоне операции и наносят ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.
- На Слобожанском направлении боевые действия продолжаются. В направлении населенного пункта Шиповато наблюдается перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц).
- На Харьковском направлении основные усилия россиян сосредоточены на удержании занятых рубежей. На Славянском направлении штурмы противника в направлении населенных пунктов Богородичное и Вернополье успеха не имели.
- На Донецком направлении россияне обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения. Основные усилия противника сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
- При поддержке артиллерии российские военные ведут штурм Северодонецка, усилили группировку за счет мобилизационного резерва. Бои в городе продолжаются. Наступление в направлении Устиновки успеха не имело.
- Наступление на Бахмутском направлении также не имело успеха, противник отошел. На Авдеевском и Кураховском направлениях россияне ведут сковывающие и отвлекающие действия.
- На Лиманском направлении российские военные пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Старый Караван.
- Темп продвижения подразделений противника на Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.
- За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак противника, уничтожены один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники, сбиты крылатая ракета, разведывательный беспилотник Элерон и два боевых беспилотника типа Орлан-10.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте! Мы открываем новую трансляцию, где будем следить за войной в Украине и событиями вокруг нее. Спасибо, что вы с нами.