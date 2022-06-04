Война Сто первый день

новости

Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 3 июня можно прочитать тут.

Главные новости последних часов:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с декабря 2021 года потратил около 100 часов на телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Центральный депозитарий российского фондового рынка остановил операции в евро и заявил о «чрезвычайной ситуации» из-за внесения в санкционный список Евросоюза.

Минюст объявил «иноагентами» журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова, а также бизнесмена Евгения Чичваркина.

Путин назвал «блефом» сообщения о том, что Россия мешает вывозу украинского зерна.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!