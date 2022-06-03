Основатель «Яндекса» Аркадий Волож попал в санкционный список Евросоюза

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Евросоюз внес в санкционные списки основателя компании «Яндекс» Аркадия Воложа в рамках шестого пакета санкций против России.

Среди других людей, на которых распространены персональные санкции — председатель совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева, глава Роскомнадзора Андрей Липов, дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова и его супруга Татьяна Навка, глава и замруководителя «новой администрации» Херсонской области Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов, а также более 40 военнослужащих 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которых Евросоюз считает причастными к убийствам мирных жителей в Буче.

В общей сложности в санкционные списки добавлены более 60 физических лиц и 18 компаний, в числе которых УАЗ, КамАЗ, «Военторг» и «Сухой».

Предполагалось, что в новый санкционный список попадет патриарх Кирилл, однако его в итоге там не оказалось из-за позиции Венгрии, которая считала, что наложение санкций на церковного иерарха будет нарушением свободы вероисповедания.

С учетом нового списка общее число физических лиц, находящихся под санкциями ЕС, достигло 1158, юрлиц — 98

Главным ограничением в рамках нового пакета санкций стало частичное эмбарго на российскую нефть. Три банка — Сбербанк, «Московский кредитный банк» и Россельхозбанк — будут отключены от системы SWIFT.

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