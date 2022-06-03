Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России. Он включает частичное эмбарго на поставки нефти

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Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций против России.

В рамках санкций ЕС введет запрет на импорт сырой нефти и нефтепродуктов. Отказ от них будет поэтапным: около полугода для нефти и до восьми месяцев — от нефтепродуктов. При этом под санкции не попадут поставки нефти по трубопроводам.

Три банка — Сбербанк, «Московский кредитный банк» и Россельхозбанк — будут отключены от системы SWIFT.

Помимо этого, расширены экспортные ограничения на товары и технологии, а также введен запрет на предоставление России бухгалтерских, консультативных услуг и услуг по связям с общественностью.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ожидается, что это произойдет до конца дня.

Евросоюз не мог согласовать шестой пакет санкций на протяжении нескольких недель. Это было вызвано позицией Венгрии и некоторых других стран, которые отказывались поддерживать нефтяное эмбарго, заявляя, что оно значительно навредит их экономикам.

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