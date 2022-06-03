ЕС ввел санкции против основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Главное

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Аркадий Волож и Дмитрий Медведев на международном форуме в «Сколково», октябрь 2018 года Александр Миридонов / Коммерсантъ

Евросоюз внес в санкционный список основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Его фамилия фигурирует в шестом пакете санкций против России, введенных из-за войны в Украине. Всего в черные списки включены 65 граждан России и Беларуси (среди них — Алина Кабаева, жена и дети Дмитрия Пескова, а также военнослужащие, которых подозревают в убийствах в Буче) и 18 компаний (УАЗ, КамАЗ, «Военторг», «Сухой» и другие).

В публикации официального журнала Евросоюза говорится, что «Яндекс» ответственен за продвижение государственных СМИ в поисковой выдаче и удаление критики Кремля, в том числе касающейся российской агрессии в Украине. Волож назван бизнесменом, который материально и финансово поддерживает правительство РФ и несет ответственность за действия или политику, подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Через полчаса после введения санкций «Яндекс» объявил, что Волож покидает все посты в компании: он вышел из совета директоров, оставил пост генерального директора и все руководящие должности в дочерних международных компаниях.

Волож также отказался голосовать акциями компании, которые он в 2019 году передал семейному трасту (45,3% голосов). «Яндекс» отмечает, что попадание Воложа в санкционный список не повлияет на операционную деятельность и финансовое состояние компании. Санкции не применяются к самой компании, а семейный траст Воложа не является контрольным акционером «Яндекса».

«Хотя я считаю это решение ошибочным и, в конечном счете, контрпродуктивным, я не намерен давать какие-либо инструкции моему семейному фонду, пока действуют санкции. В течение этого времени траст будет голосовать в соответствии с рекомендациями совета директоров. Это решение отвечает интересам компании и ее акционеров, но я продолжу помогать команде везде, где это возможно», — приводит компания заявление Воложа в пресс-релизе.

После новостей о включении Воложа в санкционный список ЕС и о его уходе из компании акции «Яндекса» на Мосбирже обвалились более чем на 10%. За год бумаги IT-компании подешевели почти на 70%, пишет «Коммерсант».

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