Аркадий Волож покинул все посты в «Яндексе» после того, как его включили в санкционный список ЕС. Акции компании рухнули

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Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс». Об этом сообщила компания через полчаса после того, как Воложа включили в санкционный список ЕС.

Также Волож уйдет со всех руководящих должностей в «дочерних» международных компаниях «Яндекса».

«Хотя я считаю это решение ошибочным и, в конечном счете, контрпродуктивным, я не намерен давать какие-либо инструкции моему семейному фонду, пока действуют санкции. В течение этого времени траст будет голосовать в соответствии с рекомендациями совета директоров. Это решение отвечает интересам компании и ее акционеров, но я продолжу помогать команде везде, где это возможно», — приводит компания заявление Воложа в пресс-релизе.

Акции «Яндекса» на новостях о включении Воложа в санкционный список упали на бирже более чем на 10%.

3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине. В санкционные списки были внесены 65 граждан России и Беларуси и 18 компаний. Помимо основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, под персональные санкции ЕС попали председатель совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева, супруга, дочь и сын пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы, а также более 40 российских военнослужащих, которых подозревают в убийства мирных жителей в Буче.

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