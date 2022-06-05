Baza сообщила о задержании двоих подозреваемых в поджогах военкоматов

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Телеграм-канал Baza сообщил о задержании двоих подозреваемых в поджогах военкоматов в России. Другие источники эту информацию пока не подтверждают.

В Тульской области, по информации канала, был задержан житель Тольятти, подозреваемый в попытке поджога военкомата в Ясногорске 31 мая.

В Московской области, как утверждается, был задержан подозреваемый в попытках поджогов военкоматов в Балашихе 9 мая и в Щелково 18 мая. Baza пишет, что его зовут Тимофей Мокий. 20 мая о том, что он подозревается в подобных преступлениях, сообщал телеграм-канал 112; при этом в публикации не фигурировал инцидент в Балашихе, но упоминались попытки поджечь военкомат в Рязанской области 15 мая и КПП отдела полиции в Москве 25 апреля.

Человек по имени Тимофей Мокий упоминался в публикации «Газеты.ру» 2010 года о суде над группировкой неонацистов. Там утверждалось, что он помогал подсудимым делать взрывные устройства и к моменту написания статьи уже был осужден.

В России после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля было совершено более десятка попыток поджогов военкоматов и призывных пунктов.

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